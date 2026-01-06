Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/merkez-bankasi-aralik-ayi-fiyat-gelisim-raporunu-yayimlandi-1102533519.html
Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişim Raporu'nu yayımlandı
Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişim Raporu'nu yayımlandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici enflasyonunun ana eğiliminde gerileme yaşandığını bildirdi. Aralıkta... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T20:06+0300
2026-01-06T20:06+0300
türki̇ye
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye cumhuriyet merkez bankası
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.Rapora göre gıda fiyatlarındaki yükselişte kırmızı et ve sebze fiyatları etkili olurken, enerji fiyatları yatay seyretti, hizmet grubunda ise kira artışındaki zayıflama devam etti. Temel mal grubunda giyim ve ayakkabı fiyatları düşerken, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları yavaşladı.Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında yüzde 0.75 artış gösterirken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 27.67 oldu. TCMB, dağılım bazlı göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/memur-ve-emekliler-icin-kritik-tuik-verisi-aciklandi-aralik-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1102482595.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamları

Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişim Raporu'nu yayımlandı

20:06 06.01.2026
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici enflasyonunun ana eğiliminde gerileme yaşandığını bildirdi. Aralıkta gıda grubunda artış görülürken diğer ana gruplarda genel olarak düşüş kaydedildi.
Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.
Rapora göre gıda fiyatlarındaki yükselişte kırmızı et ve sebze fiyatları etkili olurken, enerji fiyatları yatay seyretti, hizmet grubunda ise kira artışındaki zayıflama devam etti. Temel mal grubunda giyim ve ayakkabı fiyatları düşerken, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları yavaşladı.
Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında yüzde 0.75 artış gösterirken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 27.67 oldu. TCMB, dağılım bazlı göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.
2026 memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
EKONOMİ
Memur ve emekliler için kritik TÜİK verisi açıklandı: Aralık ayı enflasyonu belli oldu
Dün, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала