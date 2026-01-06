https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/merkez-bankasi-aralik-ayi-fiyat-gelisim-raporunu-yayimlandi-1102533519.html

Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişim Raporu'nu yayımlandı

Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişim Raporu'nu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda tüketici enflasyonunun ana eğiliminde gerileme yaşandığını bildirdi. Aralıkta... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

türkiye cumhuriyet merkez bankası

enflasyon

enflasyon farkı

enflasyon oranı

enflasyon rakamları

Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı.Rapora göre gıda fiyatlarındaki yükselişte kırmızı et ve sebze fiyatları etkili olurken, enerji fiyatları yatay seyretti, hizmet grubunda ise kira artışındaki zayıflama devam etti. Temel mal grubunda giyim ve ayakkabı fiyatları düşerken, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları yavaşladı.Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında yüzde 0.75 artış gösterirken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 27.67 oldu. TCMB, dağılım bazlı göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.

türki̇ye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon