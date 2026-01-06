Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/lost-dizisinin-yildizi-evangeline-lilly-hastaligini-ilk-kez-acikladi-1102530216.html
'Lost' dizisinin yıldızı Evangeline Lilly hastalığını ilk kez açıkladı
'Lost' dizisinin yıldızı Evangeline Lilly hastalığını ilk kez açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Evangeline Lilly, aylar önce sahilde bayılıp başını kayaya çarpmasının ardından beyin hasarı yaşadığını söyledi. Lilly, beyin taramalarının... 06.01.2026
yaşam
evangeline lilly
lost
beyin
travma
sağlık
Ünlü oyuncu Evangeline Lilly, tatildeyken yaşadığı kafa travmasının ardından beyin hasarı tespit edildiğini açıkladı. 'Lost', 'Hobbit', 'Ant-Man' gibi çok izlenen yapımlarda oynayan ünlü oyuncu, sahildeyken bayılarak başını bir kayaya çarpmasından aylar sonra yapılan beyin taramalarının sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.46 yaşındaki oyuncu, yayımladığı videoda 'beyninin neredeyse her bölgesinin daha düşük kapasitede çalıştığının' kendisine söylendiğini aktardı. Lilly, doktorların kendisine travmatik beyin hasarı tanısı koyduğunu belirterek, "Beyin hasarım var ve buna eşlik eden başka faktörler de olabilir" ifadelerini kullandı.'Bu durum beni yavaşlamaya zorladı'2024 yazında oyunculuğu bıraktığını duyuran Lilly, yaşadığı bilişsel gerilemenin hayat temposunu düşürmesine neden olduğunu belirterek, bunun bazı açılardan olumlu etkileri olduğunu dile getirdi. Lilly, “Bu durum beni yavaşlamaya zorladı. 2025’in en sakin ve dinlendirici dönemini yaşadım. Belki de çocuklarım olduğundan beri ilk kez bu kadar huzurlu bir Noel geçirdim” dedi.Daha önce de bayılma atakları yaşadığını açıklamıştıLilly, Mayıs ayında yaptığı paylaşımda, sahilde bayılarak yüzüstü şekilde bir kayaya düştüğünü ve çocukluğundan bu yana bayılma atakları yaşadığını açıklamıştı. Oyuncu, Haziran ayında da 'büyük bir kafa travması' ve 'sarsıntı' geçirdiğini belirterek iyileşme sürecine dair güncellemeler paylaşmıştı.Meslektaşlarından destek mesajları yağdıOyuncunun paylaşımına 'Karınca Adam ve Yaban Arısı' filmindeki rol arkadaşı Michelle Pfeiffer da yorum yaptı. Pfeiffer, “Sen bir savaşçısın. Hiçbir şey, buna bu da dahil, seni yenemez” ifadelerini kullandı. 'Lost' dizisinden rol arkadaşı Rebecca Mader da Lilly'e destek mesajı göndererek, “Tüm sevgimi ve kocaman bir sarılmayı gönderiyorum” dedi.Evangeline Lilly kimdir? Evangeline Lilly, 2004–2010 yılları arasında yayımlanan “Lost” dizisindeki Kate Austen rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, “The Hobbit” film serisinde Tauriel karakterini canlandırdı. Lilly, Marvel Sinematik Evreni’nde ise “Ant-Man” filmlerinde Hope Van Dyne (Wasp) rolüyle yer aldı.
'Lost' dizisinin yıldızı Evangeline Lilly hastalığını ilk kez açıkladı

17:15 06.01.2026
Ünlü oyuncu Evangeline Lilly, aylar önce sahilde bayılıp başını kayaya çarpmasının ardından beyin hasarı yaşadığını söyledi. Lilly, beyin taramalarının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Evangeline Lilly, tatildeyken yaşadığı kafa travmasının ardından beyin hasarı tespit edildiğini açıkladı. 'Lost', 'Hobbit', 'Ant-Man' gibi çok izlenen yapımlarda oynayan ünlü oyuncu, sahildeyken bayılarak başını bir kayaya çarpmasından aylar sonra yapılan beyin taramalarının sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
46 yaşındaki oyuncu, yayımladığı videoda 'beyninin neredeyse her bölgesinin daha düşük kapasitede çalıştığının' kendisine söylendiğini aktardı. Lilly, doktorların kendisine travmatik beyin hasarı tanısı koyduğunu belirterek, "Beyin hasarım var ve buna eşlik eden başka faktörler de olabilir" ifadelerini kullandı.

'Bu durum beni yavaşlamaya zorladı'

2024 yazında oyunculuğu bıraktığını duyuran Lilly, yaşadığı bilişsel gerilemenin hayat temposunu düşürmesine neden olduğunu belirterek, bunun bazı açılardan olumlu etkileri olduğunu dile getirdi. Lilly, “Bu durum beni yavaşlamaya zorladı. 2025’in en sakin ve dinlendirici dönemini yaşadım. Belki de çocuklarım olduğundan beri ilk kez bu kadar huzurlu bir Noel geçirdim” dedi.

Daha önce de bayılma atakları yaşadığını açıklamıştı

Lilly, Mayıs ayında yaptığı paylaşımda, sahilde bayılarak yüzüstü şekilde bir kayaya düştüğünü ve çocukluğundan bu yana bayılma atakları yaşadığını açıklamıştı. Oyuncu, Haziran ayında da 'büyük bir kafa travması' ve 'sarsıntı' geçirdiğini belirterek iyileşme sürecine dair güncellemeler paylaşmıştı.

Meslektaşlarından destek mesajları yağdı

Oyuncunun paylaşımına 'Karınca Adam ve Yaban Arısı' filmindeki rol arkadaşı Michelle Pfeiffer da yorum yaptı. Pfeiffer, “Sen bir savaşçısın. Hiçbir şey, buna bu da dahil, seni yenemez” ifadelerini kullandı.
'Lost' dizisinden rol arkadaşı Rebecca Mader da Lilly'e destek mesajı göndererek, “Tüm sevgimi ve kocaman bir sarılmayı gönderiyorum” dedi.

Evangeline Lilly kimdir?

Evangeline Lilly, 2004–2010 yılları arasında yayımlanan “Lost” dizisindeki Kate Austen rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, “The Hobbit” film serisinde Tauriel karakterini canlandırdı. Lilly, Marvel Sinematik Evreni’nde ise “Ant-Man” filmlerinde Hope Van Dyne (Wasp) rolüyle yer aldı.
