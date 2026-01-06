Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/lionel-messi-tiktok-bagimlisiyim-1102534232.html
Lionel Messi: TikTok bağımlısıyım
Lionel Messi: TikTok bağımlısıyım
Sputnik Türkiye
Arjantin’de bir televizyon programına konuk olan Lionel Messi, özel hayatına ve sosyal medya alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T21:37+0300
2026-01-06T21:37+0300
spor
lionel messi
arjantin
inter
tiktok
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088580281_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f74f6ae83b5e100d0f5b1dc41800812.jpg
MLS ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Lionel Messi ülkesindeki bir kanala röportaj verdi.Röportajda sosyal medya kullanımıyla ilgili yöneltilen bir soruya Messi, ''TikTok bağımlısıyım, her türden içerik görüyorum; her yere bakıyorum, her şeyi izliyorum. Açıkçası orada çok vakit geçiriyorum, sıkıldığımda epey izliyorum. Yapay zekayla yapılmış benim videolarımı da gördüm. polislerin beni yakaladığı bir video vardı, evet onları seviyorum” dedi.Messi, kariyeri boyunca 8 Ballon d’Or, 10 La Liga şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası kazanarak futbol tarihine sayısız başarı sığdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/dunyanin-en-skorer-5-oyuncusu-aciklandi-osimhen-messiyi-gecti-1102327304.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088580281_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_75a68667210e648a5ab53853a203fc90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lionel messi, arjantin, inter, tiktok
lionel messi, arjantin, inter, tiktok

Lionel Messi: TikTok bağımlısıyım

21:37 06.01.2026
© AAMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA
Abone ol
Arjantin’de bir televizyon programına konuk olan Lionel Messi, özel hayatına ve sosyal medya alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerini Inter Miami’de sürdüren yıldız futbolcu, özellikle TikTok’ta geçirdiği zamana değindi.
MLS ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Lionel Messi ülkesindeki bir kanala röportaj verdi.
Röportajda sosyal medya kullanımıyla ilgili yöneltilen bir soruya Messi, ''TikTok bağımlısıyım, her türden içerik görüyorum; her yere bakıyorum, her şeyi izliyorum. Açıkçası orada çok vakit geçiriyorum, sıkıldığımda epey izliyorum. Yapay zekayla yapılmış benim videolarımı da gördüm. polislerin beni yakaladığı bir video vardı, evet onları seviyorum” dedi.
Messi, kariyeri boyunca 8 Ballon d’Or, 10 La Liga şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası kazanarak futbol tarihine sayısız başarı sığdırdı.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
SPOR
Dünyanın en skorer 5 oyuncusu açıklandı: Osimhen Messi'yi geçti
29 Aralık 2025, 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала