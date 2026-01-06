https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/lionel-messi-tiktok-bagimlisiyim-1102534232.html
Lionel Messi: TikTok bağımlısıyım
Arjantin’de bir televizyon programına konuk olan Lionel Messi, özel hayatına ve sosyal medya alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
MLS ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Lionel Messi ülkesindeki bir kanala röportaj verdi.Röportajda sosyal medya kullanımıyla ilgili yöneltilen bir soruya Messi, ''TikTok bağımlısıyım, her türden içerik görüyorum; her yere bakıyorum, her şeyi izliyorum. Açıkçası orada çok vakit geçiriyorum, sıkıldığımda epey izliyorum. Yapay zekayla yapılmış benim videolarımı da gördüm. polislerin beni yakaladığı bir video vardı, evet onları seviyorum” dedi.Messi, kariyeri boyunca 8 Ballon d’Or, 10 La Liga şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası kazanarak futbol tarihine sayısız başarı sığdırdı.
2026
Arjantin’de bir televizyon programına konuk olan Lionel Messi, özel hayatına ve sosyal medya alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyerini Inter Miami’de sürdüren yıldız futbolcu, özellikle TikTok’ta geçirdiği zamana değindi.
MLS ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Lionel Messi ülkesindeki bir kanala röportaj verdi.
Röportajda sosyal medya kullanımıyla ilgili yöneltilen bir soruya Messi, ''TikTok bağımlısıyım, her türden içerik görüyorum; her yere bakıyorum, her şeyi izliyorum. Açıkçası orada çok vakit geçiriyorum, sıkıldığımda epey izliyorum. Yapay zekayla yapılmış benim videolarımı da gördüm. polislerin beni yakaladığı bir video vardı, evet onları seviyorum” dedi.
Messi, kariyeri boyunca 8 Ballon d’Or, 10 La Liga şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası kazanarak futbol tarihine sayısız başarı sığdırdı.