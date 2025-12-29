https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/dunyanin-en-skorer-5-oyuncusu-aciklandi-osimhen-messiyi-gecti-1102327304.html
Dünyanın en skorer 5 oyuncusu açıklandı: Osimhen Messi'yi geçti
Dünyanın en skorer 5 oyuncusu açıklandı: Osimhen Messi'yi geçti
29.12.2025
2025 yılında hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı formasıyla fileleri havalandırmaya devam eden Nijeryalı santrafor Victor Osimhen, attığı gollerle dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.Son 1 yıl içerisinde 46 gole ulaşan Osimhen, 20 büyük ligde forma giyen futbolcular arasında dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girmeyi başardı.Zirvede Mbappe varDünyanın en golcü futbolcularının yer aldığı listede, Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe 66 golle zirvede yer aldı. Bayern Münih’in İngiliz santraforu Harry Kane 60 golle ikinci sırada bulunurken, Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland ise 57 golle üçüncü sırada yer aldı.Messi’yi geride bıraktıInter Miami ve Arjantin Milli Takımı formasıyla 54 maçta 46 gol atan Lionel Messi, listede dördüncü sırada yer alırken, Victor Osimhen aynı gol sayısına 51 karşılaşmada ulaşarak Messi’yi geride bıraktı.Afrika Uluslar Kupası’nda da sahnedeAfrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Osimhen, son olarak Tunus Milli Takımı ağlarını havalandırdı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 2025 yılındaki son maçını yarın Uganda Milli Takımı karşısında oynayacak.
2025 yılında hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı formasıyla fileleri havalandırmaya devam eden Nijeryalı santrafor Victor Osimhen, attığı gollerle dünya çapında önemli bir başarıya imza attı.
Son 1 yıl içerisinde 46 gole ulaşan Osimhen, 20 büyük ligde forma giyen futbolcular arasında dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girmeyi başardı.
Dünyanın en golcü futbolcularının yer aldığı listede, Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe 66 golle zirvede yer aldı.
Bayern Münih’in İngiliz santraforu Harry Kane 60 golle ikinci sırada bulunurken, Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland ise 57 golle üçüncü sırada yer aldı.
Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı formasıyla 54 maçta 46 gol atan Lionel Messi, listede dördüncü sırada yer alırken, Victor Osimhen aynı gol sayısına 51 karşılaşmada ulaşarak Messi’yi geride bıraktı.
Afrika Uluslar Kupası’nda da sahnede
Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Osimhen, son olarak Tunus Milli Takımı ağlarını havalandırdı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 2025 yılındaki son maçını yarın Uganda Milli Takımı karşısında oynayacak.