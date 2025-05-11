https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/kadir-inanirdan-saglik-sinyali-aylar-suren-tedavi-sonrasi-ilk-gulumseme-1096128073.html

Kadir İnanır’dan sağlık sinyali: Aylar süren tedavi sonrası ilk gülümseme

Kadir İnanır’dan sağlık sinyali: Aylar süren tedavi sonrası ilk gülümseme

Sputnik Türkiye

24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle aylarca yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'ı eski Milletvekili Levent Gök ziyaret etti. Ziyaretten... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T12:03+0300

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yaşam

kadir i̇nanır

levent gök

yeşilçam

beyin kanaması

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Usta oyuncu Kadir İnanır, Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu geçirdiği operasyonun ardından tedavisi tedavi devam etmiş, zorlu süreç sonrasında İnanır'ın zayıfladığı dikkat çekmişti. Sağlık durumuna ilişkin sorular gündemde yerini korurken eski Milletvekili Levent Gök, 9 Mayıs'ta efsane sanatçıyı ziyaret etti. Ziyaretten paylaşılan tek kare fotoğrafta Kadir İnanır'ın gülümsediği görülürken sağlıklı hali dikkat çekti. Ne olmuştu?24 Mart 2024'te rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı basına yansımıştı. Aylar süren tedavinin sonucunda Kadir İnanır'dan sevindirici haber gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/unlu-sanatci-kadir-inanir-hulya-kocyigitin-sirketine-dava-acti-1096082991.html

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Sputnik Türkiye

kadir i̇nanır, levent gök, yeşilçam, beyin kanaması