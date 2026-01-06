https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/isvicredeki-faciayla-ilgili-belediye-baskanindan-savunma-bu-buyuklukte-bir-barda-alarm-gerekli-1102521014.html

İsviçre’deki faciayla ilgili belediye başkanından savunma: Bu büyüklükte bir barda alarm gerekli değildi

Yılbaşı gece en küçüğü 14 yaşında 40 kişinin hayatını kaybettiği 116 kişinin yaralandığı bar yangınının ardından İsviçre genelinde eğlence mekanlarında yangın güvenliği, ruhsatlandırma ve denetim uygulamaları yeniden tartışma konusu olurken, salı günü belediye başkanından tartışmalı bir açıklama geldi.Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud, "barın büyüklüğü dikkate alındığında mekanda bir 'yangın alarmı' bulundurulmasının yasal olarak zorunlu olmadığı" söyledi.Belediye başkanı ‘yürürlükteki yerel mevzuata uygun hareket edildiğini’ ileri sürdü.Belediye başkanı ayrıca “Mekanın iki acil çıkışı vardı” dedi. Feraud, barın son 5 yıldır denetlenmediğini de ekledi. Tanıklar: 'Bir korku filmi gibiydi'Görgü tanıklarının aktardığına göre, şampanya şişelerine takılan maytaplar tavandaki yanıcı malzemeyi tutuşturdu. Alevler kısa sürede tüm mekanı sardı.Olaydan sağ kurtulanlar yaşananları anlatmış. 18 yaşındaki bir tanık, “Alevler tavandan geliyordu, insanlar camları kırmaya çalışıyordu” demişti.Oscar isimli 19 yaşındaki bir başka görgü tanığı "Tam bir panik vardı. Herkes kaçmaya çalışıyordu. İnsanlar camları kırmaya çalışıp bağırıyordu. Korku filmi gibiydi" şeklinde konuştmuştu.Başka bir görgü tanığı ise olay anlarını “İnsanların yüzleri tamamen yanmıştı, bazıları bunun farkında bile değildi” diye anlatmıştı.Son yıllardaki ölümcül mekan yangınlarıMart 2025, Kuzey MakedonyaKuzey Makedonya’nın Koçani kentindeki 'Pulse' gece kulübünde çıkan yangında 60 kişi hayatını kaybetti. Yangının, iç mekanda kullanılan piroteknik malzemelerin yanıcı maddeleri tutuşturmasıyla başladığı belirtildi. Sonradan yayımlanan raporlar, yetersiz 'kaçış yolları' ve eksik yangın güvenlik sistemlerinin tahliyeyi zorlaştırdığını ortaya koydu.Nisan 2024, TürkiyeNisan 2024’te İstanbul’daki 'Masquerade' adlı kulüpte çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında mekanın tadilat nedeniyle kapalı olduğu, içeride çoğunlukla işçiler ve kulüp çalışanlarının bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yangının, bir konut binasının bodrum katında yapılan yasa dışı kaynak çalışması sonucu çıktığı değerlendirildi. Kapalı acil çıkış yollarının ve çalışmayan güvenlik sistemlerinin can kaybını artırdığına dikkat çekildi.Ekim 2023, İspanyaEkim 2023’te İspanya’nın Murcia kentindeki 'Fonda Milagros' kulübünde sabaha karşı çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı. Birbirine bağlı kulüp alanları arasında hızla yayılan alevler, ruhsatlandırma süreçleri ve yangın güvenliği mevzuatına uyum konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

