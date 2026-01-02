https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/isvicrededeki-yilbasi-faciasinda-yanginin-basladigi-an-ortaya-cikti-korku-filmi-gibiydi-1102437901.html

İsviçre'deki yılbaşı faciasında yangının başladığı an ortaya çıktı: ‘Korku filmi gibiydi’

En az 47 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı görüntülerinde maytapların tavandaki yanıcı malzemeyi tutuşturduğu görülüyor.

Olay, yerel saatle yılbaşından hemen sonra 01.30 sularında İsviçre Alplerindeki kayak merkezindeki 'Le Constellation' isimli barın bodrum katında meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, şampanya şişelerine takılan maytaplar tavandaki yanıcı malzemeyi tutuşturdu. Alevler kısa sürede tüm mekanı sardı.Yetkililer, yangının ‘hızla yayılma’ etkisi yarattığını, kapalı alandaki tüm yanıcı yüzeylerin neredeyse aynı anda alev aldığını belirtti. Bu durumun içeridekilerin kaçış şansını ciddi biçimde azalttığı ifade ediliyor.Tek çıkış, dar merdivenlerİtfaiye ve savcılık kaynaklarına göre, bodrum katında yalnızca tek ve dar bir merdivenin bulunması, ölü sayısının artmasında etkili oldu. Çok sayıda kişinin, yoğun duman ve panik sırasında çıkışa ulaşmaya çalışırken ezilerek ya da dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği düşünülüyor.Yangının, ahşap kaplamalar ve tavandaki köpük benzeri yalıtım malzemeleri nedeniyle hızla yayıldığı değerlendiriliyor. Yetkililer, mekanda iç mekan süslemelerinde kullanılan bu tür malzemelerin yangın güvenliği açısından ne kadar uygun olduğunun da soruşturma kapsamında incelendiğini açıkladı.İşletmeciler soruşturma altındaBarın işletmecilerinin, Fransa’nın Korsika Adası kökenli Jacques Moretti (49) ve eşi Jessica Moretti (40) olduğu belirtildi. İsviçre’de restoran ve bar işletmeciliğinde tanınan çiftin, yangının çıkış nedenleri ve güvenlik önlemleri konusunda sorularla karşı karşıya olduğu aktarıldı.Jessica Moretti’nin yangın sırasında mekanda bulunduğu ve kolundan yaralandığı, Jacques Moretti’nin ise olay anında başka bir işletmede olduğu bildirildi. Çifte yakın kaynaklar, işletmecilerin 'tam anlamıyla şokta' olduğunu ifade etti.Yangının ardından barın Instagram ve Facebook hesaplarının silinmesi de kamuoyunda dikkat çeken bir başka detay oldu.Tanıklar: 'Bir korku filmi gibiydi'Olaydan sağ kurtulanlar yaşananları anlattı. 18 yaşındaki bir tanık, “Alevler tavandan geliyordu, insanlar camları kırmaya çalışıyordu.” dedi. Oscar isimli 19 yaşındaki bir başka görgü tanığı ise "Tam bir panik vardı. Herkes kaçmaya çalışıyordu. İnsanlar camları kırmaya çalışıp bağırıyordu. Korku filmi gibiydi" şeklinde konuştu. Başka bir görgü tanığı ise “İnsanların yüzleri tamamen yanmıştı, bazıları bunun farkında bile değildi” ifadelerini kullandı.Valais Kantonu Polisi, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, ailelere bilgi verilmesi için özel ekipler oluşturulduğunu açıkladı. Savcılık ise olayın bir 'saldırı' olmadığını, soruşturmanın yangın güvenliği ve ihmaller üzerinde yoğunlaştığını bildirdi.

