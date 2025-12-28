Türkiye
Somali'den sert tepki: İsrail'in Somaliland kararı 'bölgesel tehdit'
Somali’den sert tepki: İsrail’in Somaliland kararı 'bölgesel tehdit'
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Mogadişu yönetimi, bu adımı...
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, parlamentoda yaptığı olağanüstü oturum konuşmasında, İsrail’in Somaliland’ı tanımasını sert sözlerle eleştirdi. Mahmud, bu kararın “Somali halkının birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı açık bir saldırı” olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bunun bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.'Somali bölünemez' mesajıMahmud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Somali’nin iç işlerine müdahale kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Somali halkının bölünemez olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini belirtti. Somali yönetimi, Somaliland ile doğrudan temas kurulmasını da egemenlik ihlali olarak gördüğünü yineledi.Bölgesel tepkiler artıyorİsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke olurken, karar Türkiye başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu’daki birçok ülkenin tepkisini çekti. Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası alanda tanınmamıştı.
Somali'den sert tepki: İsrail'in Somaliland kararı 'bölgesel tehdit'

17:53 28.12.2025
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Mogadişu yönetimi, bu adımı 'egemenliğe açık bir saldırı' olarak değerlendirdi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, parlamentoda yaptığı olağanüstü oturum konuşmasında, İsrail’in Somaliland’ı tanımasını sert sözlerle eleştirdi. Mahmud, bu kararın “Somali halkının birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı açık bir saldırı” olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bunun bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

'Somali bölünemez' mesajı

Mahmud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Somali’nin iç işlerine müdahale kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Somali halkının bölünemez olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini belirtti.
Somali yönetimi, Somaliland ile doğrudan temas kurulmasını da egemenlik ihlali olarak gördüğünü yineledi.

Bölgesel tepkiler artıyor

İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke olurken, karar Türkiye başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu’daki birçok ülkenin tepkisini çekti.
Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası alanda tanınmamıştı.
