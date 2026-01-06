https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/israilde-otobus-kalabaliga-daldi-olu-ve-yaralilar-var-1102535403.html

İsrail'de otobüs kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'de otobüs kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Kudüs'te askerlik zorunluluğuna karşı düzenlenen kitlesel ultra-Ortodoks (Haredi) protesto sırasında bir otobüsün göstericilerin arasına girmesi sonucu bir... 06.01.2026

Yaklaşık 10 bin ultra-Ortodoks Yahudi’nin katıldığı zorunlu askerlik protestosu, Bar-Ilan Caddesi yakınlarında gerçekleştirildi.Gösteri sırasında bir otobüs kalabalığa daldı. Olay yerinde dört yaralıya müdahale edildi. Otobüsün altında kalan bir protestocu ağır yaralı olarak çıkarıldı ancak daha sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

