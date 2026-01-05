Türkiye
İsrail ordusu: Lübnan'daki 'Hamas ve Hizbullah hedeflerine' saldırı başlattık
İsrail ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'Lübnan'daki Hamas ve Hizbullah hedeflerine saldırı başlatıldığı' bildirildi.
2026-01-05T19:14+0300
2026-01-05T19:55+0300
dünya
i̇srail
lübnan
hizbullah
hamas
ortadoğu
İsrailli bir askeri sözcü, pazartesi günü planlanan saldırılar öncesinde Lübnan’ın doğusu ve güneyindeki dört köy için tahliye emri yayımladı. Sözcü, ordunun doğu Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde yer alan Hammara ve Ain el-Tineh köyleri ile güneydeki Kfar Hatta ve Aanan’da, İsrail'in Hizbullah ve Hamas’a ait olarak tanımladığı “askeri altyapıya” yönelik saldırılar planladığını söyledi. Bennet'in 'geri sayım paylaşımıEski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından 12 saatlik bir geri sayım gif’i paylaşmış ve ‘Zamanı geldi’ notu düşmüştü. Bennet’in paylaşımıyla Lübnan saldırısını işaret edip etmediği bilinmiyor.2024'te ateşkes ilan edilmiştiİsrail ile Lübnan, 2024’te ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bu anlaşma, İsrail ile Hizbullah arasında bir yılı aşkın süren çatışmaları sona erdirmişti. O tarihten bu yana taraflar, ateşkes ihlallerine ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda ABD ve İsrail’den artan bir baskıyla karşı karşıya. Ülke liderleri ise İsrail’in, Hizbullah’ın cephaneliğine daha hızlı el konulmasını sağlamak amacıyla, ağır yara almış ülke genelinde saldırıları tırmandırabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.
i̇srail
lübnan
SON HABERLER
19:14 05.01.2026 (güncellendi: 19:55 05.01.2026)
İsrail Lübnan'a saldırı başlattı
İsrail ordusu tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'Lübnan'daki Hamas ve Hizbullah hedeflerine saldırı başlatıldığı' bildirildi.
İsrailli bir askeri sözcü, pazartesi günü planlanan saldırılar öncesinde Lübnan’ın doğusu ve güneyindeki dört köy için tahliye emri yayımladı.
Sözcü, ordunun doğu Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde yer alan Hammara ve Ain el-Tineh köyleri ile güneydeki Kfar Hatta ve Aanan’da, İsrail'in Hizbullah ve Hamas’a ait olarak tanımladığı “askeri altyapıya” yönelik saldırılar planladığını söyledi.

Bennet'in 'geri sayım paylaşımı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından 12 saatlik bir geri sayım gif’i paylaşmış ve ‘Zamanı geldi’ notu düşmüştü.
Bennet’in paylaşımıyla Lübnan saldırısını işaret edip etmediği bilinmiyor.

2024'te ateşkes ilan edilmişti

İsrail ile Lübnan, 2024’te ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bu anlaşma, İsrail ile Hizbullah arasında bir yılı aşkın süren çatışmaları sona erdirmişti.
O tarihten bu yana taraflar, ateşkes ihlallerine ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.
Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda ABD ve İsrail’den artan bir baskıyla karşı karşıya.
Ülke liderleri ise İsrail’in, Hizbullah’ın cephaneliğine daha hızlı el konulmasını sağlamak amacıyla, ağır yara almış ülke genelinde saldırıları tırmandırabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.
DÜNYA
İsrail 2025’te kaç ülkeye, kaç kez saldırdı?
29 Aralık 2025, 19:10
