İngiltere'de İsrailli taraftarları maça almayan polis teşkilatı sorguya çekilecek

İngiltere Parlamentosu’ndaki milletvekilleri, geçen yıl Birmingham’da oynanması planlanan bir futbol karşılaşmasına İsrailli taraftarların alınmaması kararını mercek altına alıyor. West Midlands Police ile Birmingham Belediye yetkilileri, söz konusu karar nedeniyle bugün milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.Kasım ayında Maccabi Tel Aviv taraftarlarının, Aston Villa ile oynanacak karşılaşmaya alınmaması kararı, Başbakan Starmer ve çok sayıda siyasetçi tarafından sert şekilde eleştirilmiş, bazı isimler kararın 'antisemitizm' anlamına gelebileceğini savunmuştu.West Midlands polisi ise kararın, taraftarların değil, karşılaşmanın oynanacağı bölgedeki yerel halkın güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle alındığını belirtiyor.Aston Villa, kararın Birmingham’daki Safety Advisory Group tarafından alındığını ve grubun, önceki Maccabi Tel Aviv maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmayı “yüksek riskli” olarak değerlendirdiğini bildirdi.Hükümet ve muhalefet kanadından gelen eleştirilere rağmen maç, deplasman taraftarı olmadan oynandı.Craig Guildford (West Midlands Polisi Emniyet Müdürü) ile John Cotton (Birmingham Belediye Meclisi Lideri), bugün milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. West Midlands polisi, yasağa gerekçe olarak Kasım 2024’te Amsterdam’da oynanan bir Maccabi maçının çevresinde yaşanan olayları gerekçe göstermişti.

