Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum 500 bin sosyal konut projesi için 29 Aralık'ta ilk kuranın Adıyaman'da çekileceğini duyurdu. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekileceğini açıkladı.NTV televizyon kanalında canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz" dedi.Bakan Kurum, deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdıklarını belirtti.Yarısı Bizden kampanyasının 2026 yılında da devam edeceğini bildiren Bakan Kurum konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

