https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/hataydaki-elektrik-kesintilerine-iliskin-bakanliktan-aciklama-farkli-illerden-200-personel-1102516452.html

Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin bakanlıktan açıklama: 'Farklı illerden 200 personel getirildi'

Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin bakanlıktan açıklama: 'Farklı illerden 200 personel getirildi'

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da mevsim şartları sebebiyle oluşan aşırı yüklenme ve afet kaynaklı elektrik kesintilerinin giderilmesi için... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T10:58+0300

2026-01-06T10:58+0300

2026-01-06T10:59+0300

türki̇ye

haberler

hatay

emlak konut

samandağ

defne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075738031_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9f7597b794008c037429271eb16dde28.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.Hatay'daki elektrik kesintileriBakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintiler konusunda kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerin yakından takip edildiği belirtildi.Rekor elektrik kullanımıHatay'da yeni yılla birlikte özellikle gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Elektrik şebekesindeki dengesiz yüklenmeler arızaları beraberinde getirirken, meydana gelen kesintilere müdahale etmek amacıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personel 1 Ocak itibarıyla Hatay'a sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.Trafolarda güç artırımı yapılacakAçıklamada, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kardan dolayı 60 elektrik direğinin yıkıldığı ve teknik ekiplerin hızla gerekli onarımları yaptığı, söz konusu ilçelerde afet kaynaklı sorunun ortadan kaldırıldığı bildirildi.Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşandığı, yeni trafo tesisi ve trafo güç artırımı çalışmalarına ivedilikle başlandığı ifade edildi.İlk etapta 6 yeni trafo tesisi, 16 trafo güç artırımı, 2 trafo bölge ayrımı çalışmasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bakan-bayraktar-acikladi-elektrik-ve-dogalgaza-zam-gelecek-mi-1102474018.html

türki̇ye

hatay

samandağ

defne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay'daki elektrik kesintileri