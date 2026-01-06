https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/geri-sayim-basladi-fed-baskani-ne-zaman-secilecek-1102526234.html

Geri sayım başladı: FED başkanı ne zaman seçilecek?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin mayıs 2026’da sona erecek. Trump yönetimi yeni Fed başkanını ne zaman açıklayacak? Ocak ayı öne çıkarken Washington’da kritik süreç yaklaşıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başında 2018’den bu yana görev yapan Jerome Powell’ın görev süresi mayıs 2026’da sona erecek. Bu tarih yaklaşırken, Washington’da yeni başkanın kim olacağı kadar ne zaman açıklanacağı da tartışılmaya başlandı.Takvim netleşiyor mu?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell sonrası için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin doğrudan Donald Trump’ın temposuna bağlı ilerlediğini söyledi.Bessent’e göre Trump’ın yeni Fed başkanını Noel’den sonra, büyük ihtimalle ocak ayının başlarında açıklaması bekleniyor. Sürecin 'son derece dikkatli' yürütüldüğü aktarıldı.Beş isim ön plandaBessent’in açıklamalarına göre Fed başkanlığı için değerlendirilen beş güçlü aday bulunuyor. Bu isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın öne çıktığı ifade edildi.Trump’ın da bu iki ismi 'en güçlü adaylar' olarak gördüğü aktarıldı.Mülakatlar SürüyorBakan Bessent, farklı adaylarla mülakatlar yapıldığını belirtti. Adaylara Fed’in yapısı, izlenecek yol ve ekonomi politikalarına dair sorular yöneltildiği söylendi.Beyaz Saray cephesinden ise, Trump resmi açıklamayı yapana kadar çıkan haberlerin 'spekülasyon' olarak değerlendirildiği aktarıldı.

