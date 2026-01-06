Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/geri-sayim-basladi-fed-baskani-ne-zaman-secilecek-1102526234.html
Geri sayım başladı: FED başkanı ne zaman seçilecek?
Geri sayım başladı: FED başkanı ne zaman seçilecek?
Sputnik Türkiye
Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin mayıs 2026’da sona erecek. Trump yönetimi yeni Fed başkanını ne zaman açıklayacak? Ocak ayı öne çıkarken Washington’da kritik süreç yaklaşıyor.
2026-01-06T15:02+0300
2026-01-06T15:02+0300
ekonomi̇
abd
jerome powell
scott bessent
donald trump
abd merkez bankası (fed)
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451297_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6aad145bacf5e6bf16296863978d466.jpg
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başında 2018’den bu yana görev yapan Jerome Powell’ın görev süresi mayıs 2026’da sona erecek. Bu tarih yaklaşırken, Washington’da yeni başkanın kim olacağı kadar ne zaman açıklanacağı da tartışılmaya başlandı.Takvim netleşiyor mu?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell sonrası için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin doğrudan Donald Trump’ın temposuna bağlı ilerlediğini söyledi.Bessent’e göre Trump’ın yeni Fed başkanını Noel’den sonra, büyük ihtimalle ocak ayının başlarında açıklaması bekleniyor. Sürecin 'son derece dikkatli' yürütüldüğü aktarıldı.Beş isim ön plandaBessent’in açıklamalarına göre Fed başkanlığı için değerlendirilen beş güçlü aday bulunuyor. Bu isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın öne çıktığı ifade edildi.Trump’ın da bu iki ismi 'en güçlü adaylar' olarak gördüğü aktarıldı.Mülakatlar SürüyorBakan Bessent, farklı adaylarla mülakatlar yapıldığını belirtti. Adaylara Fed’in yapısı, izlenecek yol ve ekonomi politikalarına dair sorular yöneltildiği söylendi.Beyaz Saray cephesinden ise, Trump resmi açıklamayı yapana kadar çıkan haberlerin 'spekülasyon' olarak değerlendirildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/morgan-stanleyden-kripto-hamlesi-bitcoin-ve-solana-etfleri-icin-basvuruda-bulundu-1102524559.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451297_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_969d93343d7bd5c703bb25a611eb4b55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fed, jerome powell, donald trump, başkan, mayıs, seçim, adaylar
fed, jerome powell, donald trump, başkan, mayıs, seçim, adaylar

Geri sayım başladı: FED başkanı ne zaman seçilecek?

15:02 06.01.2026
© AAFED Başkanı Jerome Powell
FED Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AA
Abone ol
ABD Merkez Bankası’nda liderlik değişimi yaklaşıyor. Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs 2026’da sona erecek olmasıyla birlikte, Trump yönetiminin yeni Fed başkanını ne zaman açıklayacağına dair kulisler hızlandı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) başında 2018’den bu yana görev yapan Jerome Powell’ın görev süresi mayıs 2026’da sona erecek. Bu tarih yaklaşırken, Washington’da yeni başkanın kim olacağı kadar ne zaman açıklanacağı da tartışılmaya başlandı.

Takvim netleşiyor mu?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell sonrası için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin doğrudan Donald Trump’ın temposuna bağlı ilerlediğini söyledi.
Bessent’e göre Trump’ın yeni Fed başkanını Noel’den sonra, büyük ihtimalle ocak ayının başlarında açıklaması bekleniyor. Sürecin 'son derece dikkatli' yürütüldüğü aktarıldı.

Beş isim ön planda

Bessent’in açıklamalarına göre Fed başkanlığı için değerlendirilen beş güçlü aday bulunuyor. Bu isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın öne çıktığı ifade edildi.
Trump’ın da bu iki ismi 'en güçlü adaylar' olarak gördüğü aktarıldı.

Mülakatlar Sürüyor

Bakan Bessent, farklı adaylarla mülakatlar yapıldığını belirtti. Adaylara Fed’in yapısı, izlenecek yol ve ekonomi politikalarına dair sorular yöneltildiği söylendi.
Beyaz Saray cephesinden ise, Trump resmi açıklamayı yapana kadar çıkan haberlerin 'spekülasyon' olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
EKONOMİ
Morgan Stanley’den kripto hamlesi: Bitcoin ve Solana ETF’leri için başvuruda bulundu
14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала