Fidan: Oluşturulacak deniz unsurunun Türkiye tarafından sorumluluk üstlenmesi konusunda her zaman bir duruşumuz vardı

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna konusunda olası bir anlaşma durumunda Türkiye'nin her zaman Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için sorumluluk üstlenmeye hazır... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi için gittiği Paris’te Türk basın mensuplarının sorularını cevapladı.Fidan, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Son 4 yıldır devam eden bu savaşta bence kalıcı bir barışa oldukça yakın bir durumdayız diye düşünüyorum. En azından barışın anahtarı olan birtakım alanların fevkalade bir şekilde tartışıldığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Paris'te bugün yapılan Ukrayna konulu zirveyi "önemli" olarak nitelendiren Bakan Fidan, şunları söyledi:'Yaraların sarılması konusunda Türkiye'den daha mahir ülke yok' "Yaraların sarılması konusunda Türkiye'den daha mahir bir ülke yok" diyen Fidan "Hem kendi yaralarımızı hem ihtiyacı olan muhtaçların yaralarını sarmada biz iyiyiz. Ekonomik yatırım, iş adamlarımızın becerisi, özellikle altyapı alanlarında bu fevkalade önemli. Yani barışın inşallah gelmesiyle beraber ekonomik canlanmanın ve kalkınmanın da oluşmasında Türkiye büyük rol oynayacak diye değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde soruları yanıtlayan Fidan üçlü görüşme için Paris'te bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldiğini hatırlattı.Fidan, Şeybani ile görüşmesinde bazı konuların ele alındığına değinerek, İsrail, Suriye ve ABD arasındaki müzakereleri Türkiye'nin yakından takip ettiğini belirtti.Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiğini hatırlatan Fidan, yapılan üçlü görüşmelerin seyrine dair bilgi aldığını ve görüşlerini aktardığını dile getirdi.Bakan Fidan, İsrail’in Suriye sahasındaki eylemlerine ilişkin "Bu provokatif eylemler, İsrail'in bölgedeki geniş çapta yürüttüğü yayılmacı ve bölücü politikanın bir uzantısı, biz onu görüyoruz. Burada gerekli tespitlerin yapılması ve analiz edilip gerekli tedbirlerin alınması fevkalade önemli, bölge istikrarı açısından" ifadelerini kullandı.Bunun hem bölge ülkeleri tarafından yapılması gereken bir davranış olduğunu kaydeden Fidan, hem de ABD'nin de bu konuda oynayabileceği ciddi rolleri olduğunu aktardı.'Suriye bizim komşumuz olduğu için oradaki olan her şey bizi yakından ilgilendirmekte'Fidan, İsrail'in Somaliland konusunda yaptığı son hareketin bölgedeki istikrarsızlığı yayma projelerinden biri olduğunun vurgulayarak, "Biz bunu çok rahat görüyoruz. Özellikle Suriye bizim komşumuz olduğu için oradaki olan her şey bizi yakından ilgilendirmekte. Umarız her kesimi memnun edecek, istikrar getirecek müzakere zemini ve anlaşma zemini buluruz" şeklinde konuştu.İsrail'in, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanımasına ilişkin Fidan şu değerlendirmeyi yaptı:Fidan, Somaliland ile Somali'deki merkezi hükümet arasında uzun zamandır iç problemler olduğuna ve bunu çözmeye çalıştıklarına işaret ederek, Türk Dışişleri Bakanlığı'nda da arabulucu olarak bu konudan sorumlu bir büyükelçi bulunduğunu belirtti.'İsrail gibi gayrimeşruluğun merkezi olan bir aktör Somaliland'in her tarafına destek verse ne olur yani?'Somaliland'in statüsünün Somali içerisinde uzun süredir tartışılan bir konu olduğuna dikkati çeken Fidan şunları aktardı:

