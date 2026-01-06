https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/erdogan-ve-trump-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-konular-ele-alindi-1102507208.html
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: 'Bölgesel ve küresel konular ele alındı'
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: 'Bölgesel ve küresel konular ele alındı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.