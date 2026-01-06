Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/erdogan-ve-trump-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-konular-ele-alindi-1102507208.html
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: 'Bölgesel ve küresel konular ele alındı'
Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: 'Bölgesel ve küresel konular ele alındı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T00:18+0300
2026-01-06T00:18+0300
dünya
türkiye
donald trump
gazze
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099675741_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4e42704f1ad2bb9cdf0e6266b335b669.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1102503693.html
gazze
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099675741_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6a3c419f213f6ffc2ca9d061d8a86061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, donald trump, gazze, venezuela
türkiye, donald trump, gazze, venezuela

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: 'Bölgesel ve küresel konular ele alındı'

00:18 06.01.2026
© AP Photo / Evan VucciCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik
Dün, 19:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала