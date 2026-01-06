https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/endonezyada-sel-felaketi-16-olu-3-kayip-1102530575.html

Endonezya’da sel felaketi: 16 ölü, 3 kayıp

Endonezya’da sel felaketi: 16 ölü, 3 kayıp

Sputnik Türkiye

Endonezya’nın Siau Adası’nda etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililer, ani sel sonucu en az 16 kişinin hayatını... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T17:26+0300

2026-01-06T17:26+0300

2026-01-06T17:26+0300

dünya

sel

sel felaketi

yağmur

yağmur suyu

endonezya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102530403_27:0:1151:632_1920x0_80_0_0_9b0ffd22ca1cb3781e3a37c97ca634cb.png

Ulusal Afet Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü taşan bir nehrin Endonezya'da dört yerleşim yerini sular altında bıraktığı belirtildi.Sel felaketinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı ve kayıp olan 3 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yaklaşık 700 kişinin evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sel sularının sürüklediği büyük kayalar ve devrilen ağaçlar dikkat çekti. Felaket nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, çok sayıda evin yanı sıra kamu binaları ve altyapı tesislerinde de hasar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/kaliforniyada-siddetli-firtina-ve-sel-felaketi-en-az-3-kisi-oldu-1102257556.html

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, endonezya