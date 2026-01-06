Türkiye
Endonezya’da sel felaketi: 16 ölü, 3 kayıp
Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü taşan bir nehrin Endonezya'da dört yerleşim yerini sular altında bıraktığı belirtildi.Sel felaketinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı ve kayıp olan 3 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yaklaşık 700 kişinin evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sel sularının sürüklediği büyük kayalar ve devrilen ağaçlar dikkat çekti. Felaket nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, çok sayıda evin yanı sıra kamu binaları ve altyapı tesislerinde de hasar oluştu.
Endonezya’nın Siau Adası’nda etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililer, ani sel sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü taşan bir nehrin Endonezya'da dört yerleşim yerini sular altında bıraktığı belirtildi.
Sel felaketinde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı ve kayıp olan 3 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yaklaşık 700 kişinin evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, sel sularının sürüklediği büyük kayalar ve devrilen ağaçlar dikkat çekti.
Felaket nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, çok sayıda evin yanı sıra kamu binaları ve altyapı tesislerinde de hasar oluştu.
