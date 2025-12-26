Türkiye
Kaliforniya’da şiddetli fırtına ve sel felaketi: En az 3 kişi öldü
Kaliforniya’da şiddetli fırtına ve sel felaketi: En az 3 kişi öldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Noel tatili sırasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililere göre hayatını... 26.12.2025
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde etkisini artıran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelinde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Fırtınalar özellikle Los Angeles başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili oldu. Bazı noktalarda yağış miktarı 27 santimetreye kadar ulaşırken, sel riski nedeniyle tahliyeler gerçekleştirildi, ana yollar trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri, yükselen sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmak için çalışma yürüttü. Bazı bölgelerde OHAL ilan edildiKaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles ve güney Kaliforniya’daki bazı ilçeler için olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Yetkililer, perşembe akşamı itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 100 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiğini bildirdi. ABD Hava Tahmin Merkezi, önümüzdeki günlerde de ani sel baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunarak, dere ve akarsuların taşma riski taşıdığına dikkat çekti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da fırtına nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurarak, tatil dönemindeki yoğun trafiğe dikkat çekti ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yaptı. Uzmanlara göre, fırtınalar tropik bölgelerden yoğun nem taşıyan birden fazla “atmosferik nehir” sisteminin Kaliforniya’yı etkilemesi sonucu oluştu. Bu senenin başlarında meydana gelen yangınlar nedeniyle bitki örtüsü zarar gören bazı bölgelerde ise çamur akıntısı riskinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
Kaliforniya’da şiddetli fırtına ve sel felaketi: En az 3 kişi öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Noel tatili sırasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı, yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde etkisini artıran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelinde en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Fırtınalar özellikle Los Angeles başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili oldu. Bazı noktalarda yağış miktarı 27 santimetreye kadar ulaşırken, sel riski nedeniyle tahliyeler gerçekleştirildi, ana yollar trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri, yükselen sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmak için çalışma yürüttü.

Bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles ve güney Kaliforniya’daki bazı ilçeler için olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Yetkililer, perşembe akşamı itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 100 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiğini bildirdi.
ABD Hava Tahmin Merkezi, önümüzdeki günlerde de ani sel baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunarak, dere ve akarsuların taşma riski taşıdığına dikkat çekti.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da fırtına nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurarak, tatil dönemindeki yoğun trafiğe dikkat çekti ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yaptı.
Uzmanlara göre, fırtınalar tropik bölgelerden yoğun nem taşıyan birden fazla “atmosferik nehir” sisteminin Kaliforniya’yı etkilemesi sonucu oluştu. Bu senenin başlarında meydana gelen yangınlar nedeniyle bitki örtüsü zarar gören bazı bölgelerde ise çamur akıntısı riskinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
