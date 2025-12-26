https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/kaliforniyada-siddetli-firtina-ve-sel-felaketi-en-az-3-kisi-oldu-1102257556.html

Kaliforniya’da şiddetli fırtına ve sel felaketi: En az 3 kişi öldü

Kaliforniya’da şiddetli fırtına ve sel felaketi: En az 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Noel tatili sırasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalar sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililere göre hayatını... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T09:53+0300

2025-12-26T09:53+0300

2025-12-26T09:53+0300

dünya

abd

los angeles

kaliforniya

sel felaketi

aşırı yağışlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102255599_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f5e514177b598f92aa6da2093e5275c5.jpg

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde etkisini artıran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelinde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Fırtınalar özellikle Los Angeles başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili oldu. Bazı noktalarda yağış miktarı 27 santimetreye kadar ulaşırken, sel riski nedeniyle tahliyeler gerçekleştirildi, ana yollar trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri, yükselen sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmak için çalışma yürüttü. Bazı bölgelerde OHAL ilan edildiKaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles ve güney Kaliforniya’daki bazı ilçeler için olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Yetkililer, perşembe akşamı itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 100 bin kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiğini bildirdi. ABD Hava Tahmin Merkezi, önümüzdeki günlerde de ani sel baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunarak, dere ve akarsuların taşma riski taşıdığına dikkat çekti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da fırtına nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurarak, tatil dönemindeki yoğun trafiğe dikkat çekti ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yaptı. Uzmanlara göre, fırtınalar tropik bölgelerden yoğun nem taşıyan birden fazla “atmosferik nehir” sisteminin Kaliforniya’yı etkilemesi sonucu oluştu. Bu senenin başlarında meydana gelen yangınlar nedeniyle bitki örtüsü zarar gören bazı bölgelerde ise çamur akıntısı riskinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/endonezyadaki-sel-felaketinde-bilanco-agir-can-kaybi-1000i-gecti-1101838302.html

los angeles

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, los angeles, kaliforniya, sel felaketi, aşırı yağışlar