Down sendromlu bebeğin ailesi 'yeterince uyarılmadık' diyerek dava açtı: Doktor milyonlarca liralık tazminat ödeyecek

Diyarbakır'da bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile 78 milyon lira tazminat kazandı. Doktor ve hastanenin... 06.01.2026

Tarama testlerini kabul etmeyen ve bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 78 milyon tazminat kazandı. Mahkeme doktorun ve hastanenin sunduğu epikriz raporlarının 'onam formu' olmadığını belirtirken Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi.Epikriz raporları delil sayılmadı NTV'nin haberine göre, Diyarbakır'da 2021 yılında bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen aile, doktora tarama testleri ve olası sonuçları konusunda 'yeterince uyarılmadıklarını' belirterek dava açtı. Hastane ise mahkemeye hastanın tarama testlerini kabul etmediğini belirten 3 farklı tarihe ait epikriz raporu sundu. Mahkeme ise epikrizin aydınlatılmış onam formu yerine geçmeyeceği belirterek doktorun faiziyle birlikte 78 milyon lira tazminata mahkum etti. Karara itiraz edildi ama doktor icralık oldu. Yazılı onam alınmasına dair yönetmelik yokTürk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi. "Sadece sözel onamın yeterli olduğu ve bu konuda bir bakanlık bildirisi de yok." diye konuşan Prof. Dr. İtil, "Yani poliklinik defterine yazılması bile yeterli." dedi.İtil, böyle durumların sömürü haline geldiğini dile getirip hem hekim hem de hasta güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

