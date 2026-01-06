https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/down-sendromlu-bebegin-ailesi-yeterince-uyarilmadik-diyerek-dava-acti-doktor-milyonlarca-liralik-1102530690.html
Down sendromlu bebeğin ailesi 'yeterince uyarılmadık' diyerek dava açtı: Doktor milyonlarca liralık tazminat ödeyecek
Down sendromlu bebeğin ailesi 'yeterince uyarılmadık' diyerek dava açtı: Doktor milyonlarca liralık tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile 78 milyon lira tazminat kazandı. Doktor ve hastanenin... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T17:31+0300
2026-01-06T17:31+0300
2026-01-06T17:31+0300
sağlik
i̇smail mete i̇til
diyarbakır
bebek
down sendromu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092253155_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_c674755832537c1ef417c6c9a9ea674b.jpg
Tarama testlerini kabul etmeyen ve bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 78 milyon tazminat kazandı. Mahkeme doktorun ve hastanenin sunduğu epikriz raporlarının 'onam formu' olmadığını belirtirken Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi.Epikriz raporları delil sayılmadı NTV'nin haberine göre, Diyarbakır'da 2021 yılında bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen aile, doktora tarama testleri ve olası sonuçları konusunda 'yeterince uyarılmadıklarını' belirterek dava açtı. Hastane ise mahkemeye hastanın tarama testlerini kabul etmediğini belirten 3 farklı tarihe ait epikriz raporu sundu. Mahkeme ise epikrizin aydınlatılmış onam formu yerine geçmeyeceği belirterek doktorun faiziyle birlikte 78 milyon lira tazminata mahkum etti. Karara itiraz edildi ama doktor icralık oldu. Yazılı onam alınmasına dair yönetmelik yokTürk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi. "Sadece sözel onamın yeterli olduğu ve bu konuda bir bakanlık bildirisi de yok." diye konuşan Prof. Dr. İtil, "Yani poliklinik defterine yazılması bile yeterli." dedi.İtil, böyle durumların sömürü haline geldiğini dile getirip hem hekim hem de hasta güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/unlu-firma-bazi-bebek-mamalarini-toksin-suphesiyle-geri-cagirdi-1102517222.html
diyarbakır
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092253155_0:28:1280:988_1920x0_80_0_0_78e21bae21e7c7b936b65340ccb88849.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇smail mete i̇til , diyarbakır, bebek, down sendromu
i̇smail mete i̇til , diyarbakır, bebek, down sendromu
Down sendromlu bebeğin ailesi 'yeterince uyarılmadık' diyerek dava açtı: Doktor milyonlarca liralık tazminat ödeyecek
Diyarbakır'da bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile 78 milyon lira tazminat kazandı. Doktor ve hastanenin raporları kabul edilmezken uzmanlar alınan kararı eleştiriyor.
Tarama testlerini kabul etmeyen ve bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesinin ardından doktora dava açan aile yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 78 milyon tazminat kazandı. Mahkeme doktorun ve hastanenin sunduğu epikriz raporlarının 'onam formu' olmadığını belirtirken Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi.
Epikriz raporları delil sayılmadı
NTV'nin haberine göre, Diyarbakır'da 2021 yılında bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen aile, doktora tarama testleri ve olası sonuçları konusunda 'yeterince uyarılmadıklarını' belirterek dava açtı. Hastane ise mahkemeye hastanın tarama testlerini kabul etmediğini belirten 3 farklı tarihe ait epikriz raporu sundu. Mahkeme ise epikrizin aydınlatılmış onam formu yerine geçmeyeceği belirterek doktorun faiziyle birlikte 78 milyon lira tazminata mahkum etti. Karara itiraz edildi ama doktor icralık oldu.
Yazılı onam alınmasına dair yönetmelik yok
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise mevzuatta yazılı onam alınmasına dair herhangi bir yönetmelik olmadığını dile getirdi. "Sadece sözel onamın yeterli olduğu ve bu konuda bir bakanlık bildirisi de yok." diye konuşan Prof. Dr. İtil, "Yani poliklinik defterine yazılması bile yeterli." dedi.
İtil, böyle durumların sömürü haline geldiğini dile getirip hem hekim hem de hasta güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.
Hekimsen de konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada doktorun uyarmalarına, hastanın testleri istemediğine dair ifadelerinin epikriz raporunda olmasına rağmen verilen kararı eleştirmişti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Hekimsan, istinaf başvurusu yaptıklarını ve sonucu beklediklerini dile getirmişti.