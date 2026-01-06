Dev bir mavi yüzgeçli orkinos 3.2 milyon dolara satılarak rekor kırdı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/dev-bir-mavi-yuzgecli-orkinos-32-milyon-dolara-satilarak-rekor-kirdi-1102515184.html
Japonya’nın kuzeyindeki Oma açıklarında avlanan ve ülkenin en değerli orkinoslarının çıktığı bölgeden gelen 243 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede büyük ilgi gördü. Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda dün sabah gün doğmadan gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl açık artırmasında yaklaşık 3.2 milyon dolarlık en yüksek teklifi, Sushi Zanmai restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura verdi. “Orkinos Kralı” olarak tanınan Kimura, bu alımla 2019 yılında yine kendisine ait olan 334 milyon yenlik rekoru da geride bıraktı.Açık artırmanın ardından basın mensuplarına konuşan Kimura, fiyatın beklediğinden daha hızlı yükseldiğini ancak bu kalitede bir balığı kaçırmak istemediğini söyledi.Yeni yılın ilk müzayedeleri Japon kültüründe bolluk ve şansın simgesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle alıcılar, sembolik anlamı güçlü bu satışlarda balığın piyasa değerinin çok üzerinde teklif vermekten kaçınmıyor; aynı zamanda bunu güçlü bir tanıtım fırsatı olarak görüyor.Müzayedenin tamamlanmasının ardından orkinos, Sushi Zanmai restoranına götürüldü. Kimura, bu özel balığın mümkün olduğunca çok kişi tarafından tadılması için restoranlarında standart menü fiyatlarıyla servis edileceğini açıkladı.
Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda yeni yılın ilk açık artırması yapıldı. 243 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos, 510 milyon yene (yaklaşık 3.2 milyon dolar) satılarak rekor kırdı.
Japonya’nın kuzeyindeki Oma açıklarında avlanan ve ülkenin en değerli orkinoslarının çıktığı bölgeden gelen 243 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede büyük ilgi gördü. Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda dün sabah gün doğmadan gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl açık artırmasında yaklaşık 3.2 milyon dolarlık en yüksek teklifi, Sushi Zanmai restoran zincirinin sahibi Kiyoshi Kimura verdi.
“Orkinos Kralı” olarak tanınan Kimura, bu alımla 2019 yılında yine kendisine ait olan 334 milyon yenlik rekoru da geride bıraktı.
Açık artırmanın ardından basın mensuplarına konuşan Kimura, fiyatın beklediğinden daha hızlı yükseldiğini ancak bu kalitede bir balığı kaçırmak istemediğini söyledi.
Yeni yılın ilk müzayedeleri Japon kültüründe bolluk ve şansın simgesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle alıcılar, sembolik anlamı güçlü bu satışlarda balığın piyasa değerinin çok üzerinde teklif vermekten kaçınmıyor; aynı zamanda bunu güçlü bir tanıtım fırsatı olarak görüyor.
Müzayedenin tamamlanmasının ardından orkinos, Sushi Zanmai restoranına götürüldü. Kimura, bu özel balığın mümkün olduğunca çok kişi tarafından tadılması için restoranlarında standart menü fiyatlarıyla servis edileceğini açıkladı.