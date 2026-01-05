https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/antik-donemin-kem-gozlere-karsi-sembolu-smyrnada-kesfedilen-suleyman-dugumu-motifinin-anlami-ne-1102492375.html

Antik Dönem'in 'kem gözlere' karşı sembolü: Smyrna'da keşfedilen 'Süleyman düğümü' motifinin anlamı ne?

Antik Dönem'in 'kem gözlere' karşı sembolü: Smyrna'da keşfedilen 'Süleyman düğümü' motifinin anlamı ne?

Sputnik Türkiye

İzmir kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikli odada yer alan "Süleyman düğümü" motifi, kazı ekibinin... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T14:22+0300

2026-01-05T14:22+0300

2026-01-05T14:22+0300

yaşam

i̇zmir

2026 almanak

süleyman düğümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102492433_0:86:750:508_1920x0_80_0_0_e5eb7f0c526cbf649b483e211096a30f.jpg

İzmir kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yıl boyunca kesintisiz sürdürülüyor.Mozaik taban bulunduSmyrna Agorası Kuzey Cadde'de yürütülen kazılarda yaklaşık 3x4 metre boyutlarında, iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli mozaik taban bulundu.Mozaiğin merkezinde yer alan "Süleyman düğümü" motifi dikkati çekti.70 yıl sonra mozaik taban bulunduKazı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy, Smyrna'nın Büyük İskender'den sonra kurulan planlı bir kent olduğunu söyledi.Kentteki kazıların Smyrna Agorası ve Tiyatrosu'nda yoğunlaştığını belirten Ersoy, Agora Kuzey Cadde'de yürütülen kazılarda mozaik tabanın ortaya çıkmaya başladığını kaydetti. Ersoy, Antik Dönem'de kentin önemli caddelerinden biri olan alanda, Geç Roma Dönemi'nde (Milattan sonra 4-6. yüzyıl) bir yapı inşa edildiğini, yapının sivil konut mu yoksa kamusal mekan mı olduğuna ilişkin kesin sonuca henüz ulaşamadıklarını ifade etti.Smyrna Antik Kenti'nde daha önce "mozaikli salon"un bulunduğunu anımsatan Ersoy, yaklaşık 70 yıl sonra yeni bir mozaik döşemeye ulaşmanın kendileri için şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.Antik Dönem'in "kem gözlere" karşı sembolüAlanı "mozaikli oda" olarak tanımladıklarını belirten Ersoy, Geç Antik Dönem'de bu tür mozaik tabanların yaygın kullanıldığını söyledi.Süleyman düğümünün anlamı ne?Ortaya çıkarılan mozaiklerde bitkisel motifler ve geometrik süslemelerin yer aldığını ifade eden Ersoy, mozaiğin merkezindeki "Süleyman düğümü" motifine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Bu sembollerin mekanı ya da mekanı kullananları "kem göz"den korumak amacıyla tercih edildiğini vurgulayan Ersoy, "Eğer burası bir kamusal mekansa kenti ama bir konutsa o konutun sahibini koruyan semboller çünkü 'kem göz' diyoruz ya bunların o eve, o evin sahibine, o evde yaşayanlara zarar vermemesi için bu sembollerin kullanıldığını biliyoruz." diye konuştu."Mozaikli oda" yaklaşık 1500 yıl sonra da kullanılmışMozaikli odanın yaklaşık 1500 yıl sonra, 19. yüzyılda bölgede bulunan gayrimüslim hastanesi ya da çevredeki konutlar tarafından yeniden kullanıldığını belirten Ersoy, "Geç Antik Dönem'deki mozaik döşeme açılmış, beğenilmiş ve bunun üzerine mekanlar inşa etmişler. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü inşa edilen duvarın sıvasının harcı, mozaiğin üzerine yatırılmış. Böylece 1500 yıl sonra o mozaik tabanın bir süre daha kullanıldığını görüyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/almanak--2025-yilinda-kultur-sanatta-neler-yasandi-1101451876.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, 2026 almanak, süleyman düğümü