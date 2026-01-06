https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bahceliden-maduro-tepkisi-abdnin-yaptigi-haydutluktur-1102516405.html

Bahçeli'den 'Maduro' tepkisi: 'ABD'nin yaptığı haydutluktur'

06.01.2026

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini gerçekleştirdiği operasyonla kaçırmasına sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Maduro'ya karşı yapılan saldırı hukuk dışı. Seçimle gelenin seçimle gitmesi demokrasi normudur. Maduro'ya ve eşine yapılanı lanetliyorum. ABD'nin yaptığı haydutluktur, korsanlıktır" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:"Esasen uluslararası hukuk uzun zamandır çöp tenekesinin dibindedir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları Filmi tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş. Film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kurulmuştur. Öncelikle seçimle göreve gelmiş Venezuelan'nın Başkanı Maduro'ya karşı yapılmış saldırıyı kınamıyor lanetliyorum.'Donald Trump'ın amacı enerji ve madenlere çökmektir'Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir. Donald Trump'ın amacı enerji ve madenlere çökmektir.Venezuela örneği ne ilktir ne de son olacaktır. Ancak bir devlet başkanının, ülkesinin başkentinde istihbarat sızmasıyla başlayan kombine bir saldırı planlamasıyla; gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklenerek alınması, hukukun ilk kez bu denli ayaklar altına alındığı bir vakadır. Bu olacak şey değildir. Bu sineye çekilecek bir durum değildir.Dijital çağın yeni tür meşguliyet taktiğiyle insan kaçırılmış, uluslararası literatürdeki tarifiyle zorla lider transferi yapılmıştır. Tarihte barbar kavimler Roma’yı nasıl istila etmişse, aynısı 2 Ocak’ı 3 Ocak’a bağlayan gece yarısı Karakas’ta sahnelenmiştir.Bu müfrit ve mütehakkim tablonun, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir. 3 Ocak 2026 tarihinin akşam saatlerinde bir televizyon kanalına gönderdiğim mesajda vurguladığım üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’da yapmış olduğu askerî müdahale ile Devlet Başkanı Maduro’yu iktidardan haksız ve hukuksuz şekilde uzaklaştırma girişimi bilinen ve tanıdık bir komplodur.15 Temmuz darbe girişimini hatırlattıTürkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle; bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.15 Temmuz’da casus ve vahşi bir örgütü maşa olarak kullanıp üzerimize salan Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.Venezuela örneği bize aynı zamanda iç cephenin hayatiyeti hakkında ibretlik ipuçları vermiştir. Direkt teslimiyet olmadan devlet ricalinde siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte yatağından almak hiçbir masum gücün yapabileceği bir şey değildir. Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz?"

