Çin’den Japonya’ya yeni hamle: Askeri amaçlı ihracata kısıtlama
Çin, Japonya’ya askeri amaçla kullanılabilecek ürünlerin ihracatına derhal geçerli olmak üzere kısıtlama getirdiğini açıkladı. Kararın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a ilişkin sözleri sonrası alındığı bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı ürünlerin Japonya’ya askeri amaçla ihracatının yasaklandığı, ayrıca 'Japonya’nın askeri kapasitesini artırabilecek' diğer kullanımlar için de sevkiyatların durdurulduğu aktarıldı.
Bakanlık sözcüsünün, Japon liderin Tayvan konusunda 'Tek Çin ilkesini ihlal eden' ve 'kötü niyetli' açıklamalar yaptığını söylediği belirtildi.
Kararın ardından Nikkei 225 vadeli işlemlerinin yaklaşık yüzde 1 gerilediği aktarıldı. Japonya Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkilinin ise durumun değerlendirildiğini söyleyerek yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.
Uzmanlara göre kararın dili belirsiz olduğu için, sivil kullanımda olan ürünlerin de etkilenip etkilenmeyeceği netlik kazanmış değil.
Çin’in ihracat kontrol listesinde kimyasallardan elektronik parçalara, denizcilik ve havacılıkta kullanılan ekipmanlara kadar 800’den fazla kalem bulunduğu ifade edildi. Nadir toprak elementlerinin geçmişte de Çin-Japonya gerilimlerinde baskı unsuru olarak kullanıldığı hatırlatıldı.