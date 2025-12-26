Çin, Tayvan’a silah satışları nedeniyle ABD’li savunma şirketlerine yaptırım uyguladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/cin-tayvana-silah-satislari-nedeniyle-abdli-savunma-sirketlerine-yaptirim-uyguladi-1102264163.html

Çin, ABD’nin Tayvan’a yönelik rekor düzeyde silah satışlarını onaylamasına tepki olarak, ABD’li savunma şirketleri ve üst düzey yöneticilere yaptırım uyguladığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “karşı tedbirler” kapsamında 20 ABD merkezli savunma şirketi ile bu şirketlerde görev yapan 10 üst düzey yöneticinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yaptırımların, ABD’nin Tayvan’a yönelik son dönemde açıkladığı geniş kapsamlı silah satışlarına yanıt olarak, Çin’in “yabancı yaptırımlara karşı yasası” uyarınca hayata geçirildiği ifade edildi. Ay başında 11 milyar doları aşan sekiz ayrı silah satış paketini onaylanmıştıTrump yönetimi, bu ayın başında Tayvan’a toplam değeri 11 milyar doları aşan sekiz ayrı silah satış paketini onaylamıştı. Bu paketler, tek seferde açıklanan en büyük silah satışlarından biri olarak kayda geçmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayladığı satışlar arasında 60 adet M107A7 kundağı motorlu obüs ve ilgili ekipmanlar, 82 adet HIMARS çok namlulu roketatar sistemi, 420 adet ATACMS füzesi, ALTIUS tipi dolaşan mühimmatlar ve TOW tanksavar füzeleri yer alıyor. Pekin yönetimi, söz konusu adımın Çin-ABD ilişkilerinde “kırmızı çizgi” olarak tanımladığı Tayvan meselesini doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Tayvan meselesi, Çin’in temel çıkarlarının merkezinde yer almakta ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgiyi oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi. 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalma çağrısıAçıklamada ayrıca, Tayvan konusunda “provokatif adımlar atanların” Çin’in kararlı tepkisiyle karşılaşacağı belirtilerek, Çin hükümeti ve halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki iradesinin hafife alınmaması gerektiği vurgulandı. Yaptırımlar kapsamında, ilgili ABD’li şirketler ve yöneticilerin Çin’de bulunan taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulacağı, Çin içindeki kişi ve kuruluşların bu kişi ve şirketlerle ticari ya da başka türden iş birliği yapmasının yasaklandığı bildirildi. Çin yönetimi, ABD’ye “tek Çin” ilkesine ve iki ülke arasında imzalanan ortak bildirgelere bağlı kalma çağrısında bulunarak, Tayvan’ın silahlandırılmasına son verilmesini ve Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan kaçınılmasını istedi.

