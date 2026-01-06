https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/cinden-abdye-uluslararasi-iliskilerde-istikrari-bozma-suclamasi--1102517685.html

Çin’den ABD’ye ‘uluslararası ilişkilerde istikrarı bozma’ suçlaması

Çin’den ABD’ye ‘uluslararası ilişkilerde istikrarı bozma’ suçlaması

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırarak ve mahkemeye çıkararak uluslararası ilişkilerde istikrarı bozduğunu belirtti. 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T11:34+0300

2026-01-06T11:34+0300

2026-01-06T11:39+0300

dünya

venezuela

çin

çin dışişleri bakanlığı

mao ning

nicolas maduro

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/05/1070670878_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_2d55024368d9e026aa9ca3b001b8fb62.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı alenen dava açarak onu mahkemeye çıkarmasına tepki gösterdi.Mao, “ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanı statüsünü görmezden gelerek, alenen dava açtı ve kendi iç mahkemesinde sözde bir yargılama gerçekleştirdi. Böylece Venezuela'nın ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal etti ve uluslararası ilişkilerin istikrarını zedeledi. Hiçbir ülke kendi kurallarını uluslararası hukukun üstüne koyamaz” şeklinde konuştu.Çinli diplomat, Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını ve kişisel güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.ABD’nin New York kentinde bir mahkeme dün Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı açılan davadaki ilk duruşmayı tamamladı. Maduro, "uyuşturucu terörü, kokain kaçakçılığı, makineli tüfek ve patlayıcı madde bulundurma ve bunları ABD’ye karşı kullanma" suçlamalarıyla dört müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya. Maduro tüm suçlamaları reddetti. Hakim, Venezuela liderinin 17 Mart'ta mahkemeye çıkması yönünde karar verdi.Ne olmuştu?Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin operasyon sırasında uluslararası hukuka uymadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bahceliden-maduro-tepkisi-abdnin-yaptigi-haydutluktur-1102516405.html

venezuela

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezuela, çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, nicolas maduro, abd