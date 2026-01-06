Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore liderinden 'diplomatik selfie'
© Fotoğraf : Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung sosyal medyaÇin lideri Şi Cinping ile Güney Kore liderinden diplomatik selfie
© Fotoğraf : Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung sosyal medya
Abone ol
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni bir safhaya taşınması konusunda karşılıklı kararlılık mesajı verirken çekilen "diplomatik selfie" gündem oldu.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Zirvede özellikle ekonomik iş birlikleri, bölgesel güvenlik meseleleri ve kültürel diplomasi başlıkları ön plana çıkarken, iki liderin çektiği "diplomatik selfie" gündem oldu.
© Fotoğraf : Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung sosyal medyaÇin lideri Şi Cinping ile Güney Kore liderinden diplomatik selfie
Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore liderinden diplomatik selfie
© Fotoğraf : Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung sosyal medya
Çin lideri Şi Cinping, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee’ye hediye olarak özel yapım bir akıllı telefon takdim etti.
Görüşme sonrasında Lee Jae Myung, Şi Cinping’in hediyesi olan telefonla birlikte iki liderin eşleriyle birlikte selfiesini çekti ve bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
© Fotoğraf : Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung sosyal medyaÇin lideri Şi Cinping ile Güney Kore liderinden diplomatik selfie
Çin lideri Şi Cinping ile Güney Kore liderinden diplomatik selfie
© Fotoğraf : Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung sosyal medya
'Sayenizde hayatımın fotoğrafını çektim'
“Diplomatik selfie” olarak nitelendirilen bu an, kısa sürede uluslararası basında geniş yer buldu ve iki ülke arasındaki yakınlaşmanın sembolü olarak değerlendirildi.
Lee, paylaşımında “Çin ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde yeni bir düzeye taşımaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.
Lee ayrıca çektiği selfie'yle ilgili "Sayenizde hayatımın fotoğrafını çektim" ifadelerini kullandı.