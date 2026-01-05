Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: 'Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: 'Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezüella'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin, "Tek taraflı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T08:33+0300
2026-01-05T08:33+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
nicolas maduro
şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089622819_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_db38980ef20b96606a58c77c9b982e5e.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.'Dünyanın kargaşa içinde' olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı" ifadelerini kullandı.İrlanda Başbakanı Martin de uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini dile getirdi.
08:33 05.01.2026
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Venezüella'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor" açıklamasını yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
'Dünyanın kargaşa içinde' olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı" ifadelerini kullandı.
İrlanda Başbakanı Martin de uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini dile getirdi.
Venezüella Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
DÜNYA
Venezüella: Önceliğimiz, ABD’yle ilişkileri iyileştirmek
07:53
