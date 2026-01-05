https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/cin-devlet-baskani-si-cinping-tek-tarafli-ve-zorbaca-eylemler-uluslararasi-duzenin-altini-oyuyor-1102481816.html

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: 'Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.'Dünyanın kargaşa içinde' olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı" ifadelerini kullandı.İrlanda Başbakanı Martin de uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini dile getirdi.

