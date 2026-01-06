https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/caretta-caretta-tuba-ikinci-dunya-turunda-10-bin-kilometre-yol-yapti-1102519590.html

Caretta Caretta Tuba ikinci dünya turunda: 10 bin kilometre yol yaptı

Caretta Caretta Tuba ikinci dünya turunda: 10 bin kilometre yol yaptı

Sputnik Türkiye

Uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta Tuba, 9 Ağustos'ta çıktığı dünya turunu sürdürüyor. Şimdiye kadar 10 bin kilometre yol yapan Tuba... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T12:33+0300

2026-01-06T12:33+0300

2026-01-06T12:33+0300

yaşam

dekamer

i̇ztuzu plajı

caretta caretta

dünya turu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098477515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24d526bf9c13a2f10e38804d5fbbab09.jpg

Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenebilen ilk deniz kaplumbağası olan 'Tuba' ikinci dünya turuna devam ediyor. 9 Ağustos'tan bugüne kadar 10 bin kilometre yol alan Tuba'yı takip eden ekip, kaplumbağanın adeta Akdeniz turu yaptığını, Ege'nin bütün adalarını ziyaret ettiğini dile getirdi. Tuba'nın yeni rotası ise merakla bekleniyor. İkinci kez dünya turuna çıktı Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenebilen ilk deniz kaplumbağası oldu.İztuzu Plajı'ndan 2019'da denize bırakıldıktan sonra yaklaşık 2 ay Marmaris açıklarında kalan "Tuba", daha sonra bir ay içinde Yunanistan'a ulaştı. Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarını takip eden "Tuba", Adriyatik'e kadar uzanan yolculuğunda yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladığı belirtilen "Tuba", en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.Şimdiden 10 bin kilometre yol yaptıYuvalama için yeniden gelen "Tuba", 9 Ağustos 2025'te ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salındı. Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta caretta Tuba'nın ikinci turunda, 9 Ağustos'tan bugüne kadar 10 bin kilometre katettiğini söyledi."Tuba"yı izlemeye devam ettiklerini anlatan Kaska, "Tuba ikinci dünya turunda şu ana kadar adeta Akdeniz turu yaptı. Ege'nin bütünü adalarını ziyaret etti desek yanlış olmaz." dedi.Yeni rotası merakla takip ediliyorTuba'ya takılan ikinci cihazdan elde edilecek verilerin merak edilen birçok soruya cevap vereceğini vurgulayan Kaska, şunları söyledi:"Başlangıçta aynı rotayı takip edip etmeyeceğini çok merak ediyorduk. Rodos açıklarında dolaşıp Bodrum civarında, Karaada'nın güneyinde yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Düz güzergah olarak ise 2 bin kilometre mesafe aldı, yine de çoğunlukla bizim karasularımızda dolaşıyor. Öyle tahmin ediyorum ki Tuba, birinci yılını Akdeniz ve Ege sularında tamamlayacak. Tekrar yuva yapacak mı yoksa ikinci bir göç yoluna mı çıkacak, bunu hep birlikte merakla bekliyoruz."Yakup Kaska, uydu izleme çalışmalarının deniz kaplumbağalarının denizel alanları nasıl kullandığını ve hangi rotaları tercih ettiğini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/omuzlarinda-kritik-bir-yuk-var-uydu-cihaziyla-izlenen-caretta-caretta-tuba-ikinci-dunya-turuna-1098477155.html

i̇ztuzu plajı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dekamer, i̇ztuzu plajı, caretta caretta, dünya turu