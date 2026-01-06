https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bahis-sorusturmasinda-yeni-gelisme-123-futbolcunun-cezasi-onandi-1102513589.html

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 123 futbolcunun cezası onandı

06.01.2026

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 123 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.İtirazlar reddedildiBahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.6 ay hak mahrumiyetiTFF "TFF Tahkim Kurulu 05 Ocak 2026 günlü (1) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır." diyerek futbolcu isimlerini duyurdu:

