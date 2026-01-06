Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bahis-sorusturmasinda-yeni-gelisme-123-futbolcunun-cezasi-onandi-1102513589.html
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 123 futbolcunun cezası onandı
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 123 futbolcunun cezası onandı
Sputnik Türkiye
TFF Tahkim Kurulu, bahis eyleminde bulundukları gerekçesiyle 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 123 futbolcunun itirazlarını reddederek cezaları... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T09:25+0300
2026-01-06T09:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
ceza
bahis
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502716_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8fc08b5573eed0b0bf8f9695308f6bfd.jpg
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 123 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.İtirazlar reddedildiBahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.6 ay hak mahrumiyetiTFF "TFF Tahkim Kurulu 05 Ocak 2026 günlü (1) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır." diyerek futbolcu isimlerini duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bahis-sorusturmasi-tff-353-hakem-ve-75-gozlemciyi-pfdkye-sevk-etti-1102343647.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100502716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_527833b29b965d4c1fd87b4bd89a9ea0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis soruşturması
bahis soruşturması

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 123 futbolcunun cezası onandı

09:25 06.01.2026
© Saffet AzakTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
© Saffet Azak
Abone ol
TFF Tahkim Kurulu, bahis eyleminde bulundukları gerekçesiyle 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 123 futbolcunun itirazlarını reddederek cezaları oybirliğiyle onadı.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 123 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.

İtirazlar reddedildi

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

6 ay hak mahrumiyeti

TFF "TFF Tahkim Kurulu 05 Ocak 2026 günlü (1) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır." diyerek futbolcu isimlerini duyurdu:
Cömert Kandemir, Çağan Kayra Erciyas, Çağlar Özel, Çayan Poshoroğlu, Efehan Kaptan, Emin Can Uysal, Emir Aydın, Emirhan Emir, Emre Karataş, Emre Oymak, Emre Sarıkaya, Enes Yiğit, Enver Arda Cırıkcı, Eray Pazar, Eren Taştan, Ergün Nazlı, Erhan Şentürk, Eyüp Can Temiz, Faruk Öcal, Fatih Üge, Fırat Aymak, Fırat Küçükgelmez, Furkan Aktan, Furkan Sakı, Halil Bağcı, Hamit Kargın, Hazar Daşcı, Hüseyin Elma, İlker Sayan, Mehmet Aygün, Mehmet Deveci, Mehmet Keskin, Mert Tibet Aydoğdu, Mertcan Akkaya, Metehan Görel, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Muhammed Burak Çelik, Muhammed Burak Hatipoğlu, Muhammed Emin Ergin, Muhammed Emir Özbilen, Muhammed Öztürk, Musa Bulut, Mustafa Çeçenoğlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mustafa Yerli, Recep Tayyip Ensar Danışmaz, Rıfat Bayhan, Ruhi Yıldız, Serhat Çam, Serhat Değer, Serhat Emirler, Taylan Özgün, Tolga Yakut, Vedat Yeşilkaya, Yakup Anıl Karadağ, Yiğit Can Guru, Yiğit Köse, Yusuf Talga
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
SPOR
Bahis soruşturması: TFF, 353 hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti
29 Aralık 2025, 18:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала