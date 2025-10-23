https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ankara-icin-su-kesintisi-duyurusu-etimesgutta-su-kesintisi-hangi-saatlerde-uygulanacak-su-ne-zaman-1100406225.html

Ankara için su kesintisi duyurusu: Etimesgut'ta su kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? Su ne zaman gelecek?

Ankara için su kesintisi duyurusu: Etimesgut'ta su kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? Su ne zaman gelecek?

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle su kesintisi uygulanacak. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'da basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.Sular ne zaman gelecek?Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

