Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ankara-icin-su-kesintisi-duyurusu-etimesgutta-su-kesintisi-hangi-saatlerde-uygulanacak-su-ne-zaman-1100406225.html
Ankara için su kesintisi duyurusu: Etimesgut'ta su kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? Su ne zaman gelecek?
Ankara için su kesintisi duyurusu: Etimesgut'ta su kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? Su ne zaman gelecek?
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle su kesintisi uygulanacak. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T07:12+0300
2025-10-23T07:40+0300
türki̇ye
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
Ankara'da basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.Sular ne zaman gelecek?Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/aski-genel-muduru-akcay-kesikkopru-calismalarini-degerlendirdi-allah-izin-verirse-bugun-itibariyla-1100395456.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara'da su kesintisi, ankara su, aski duyuru
ankara'da su kesintisi, ankara su, aski duyuru

Ankara için su kesintisi duyurusu: Etimesgut'ta su kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? Su ne zaman gelecek?

07:12 23.10.2025 (güncellendi: 07:40 23.10.2025)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA
Abone ol
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle su kesintisi uygulanacak.
Ankara'da basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.

Sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
"İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent mahalleleri, Yeni Bağlıca Mahallesi'nin bir kısmı, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay mahalleleri, Devlet mahallesinin bir kısmı, Eryaman Mahallesi ve Tunahan mahallesinin bir kısmı."
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
TÜRKİYE
ASKİ Genel Müdürü Akçay, Kesikköprü çalışmalarını değerlendirdi: Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz
Dün, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала