SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Ahmed Şara'ya suikast iddiası
Ahmed Şara'ya suikast iddiası
Ahmed Şara’ya suikast iddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili suikasta uğradığı ve ağır yaralandığı için Türkiye’de tedavi gördüğü iddia edilmişti. Suriye İçişleri Bakanlığı... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T09:15+0300
2026-01-06T09:18+0300
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik suikast iddiası hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
suriye
Ali Çağatay
09:15 06.01.2026 (güncellendi: 09:18 06.01.2026)
İran'da neler oluyor?
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili suikasta uğradığı ve ağır yaralandığı için Türkiye’de tedavi gördüğü iddia edilmişti. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ahmed Şara’ya yönelik suikast iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik suikast iddiası hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:

Ahmed Şara'ya yönelik bir suikast yapıldığına dair çeşitli iddialar dolaşıyor. Hatta Şara’nın vurulduğu, İstanbul’da 'F' harfiyle başlayan bir hastanede yoğun bakımda olduğu öne sürüldü. Yaptığım araştırmalar sonucunda şunu söyleyebilirim ki; bir hareketlilik olduğu gerçek. Şara’nın eski korumaları ile yeni korumaları arasında bir tartışma yaşandığı iddiası var. Bu gerginlik sırasında patlayan bir kaza kurşunu Ahmed Şara’ya isabet etmiş veya onu sıyırmış olabilir.

Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Ahmed Şara’nın Şam sokaklarında gezdiğine dair bir görüntü paylaşıldı. Ancak bu görüntülerin gerçekten dün çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Doğrudan Ahmed Şara’yı hedef alan bir saldırı olup olmadığı konusunda da elimizde net bir kanıt yok. Gece yarısından bu yana silahlı bir yaralama vakası olduğu konuşuluyor ancak bu yaralanmanın hedefinin kim olduğu ve boyutları hakkında bilgiler hala kısıtlı.
