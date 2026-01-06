Ahmed Şara’ya suikast iddiası

Ahmed Şara’nın Şam sokaklarında gezdiğine dair bir görüntü paylaşıldı. Ancak bu görüntülerin gerçekten dün çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Doğrudan Ahmed Şara’yı hedef alan bir saldırı olup olmadığı konusunda da elimizde net bir kanıt yok. Gece yarısından bu yana silahlı bir yaralama vakası olduğu konuşuluyor ancak bu yaralanmanın hedefinin kim olduğu ve boyutları hakkında bilgiler hala kısıtlı.