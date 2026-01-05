Emekli ve memura 2026 zammı: 6 aylık enflasyon farkı netleşti, memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
10:06 05.01.2026 (güncellendi: 10:43 05.01.2026)
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 18.60 oldu.
TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıkladı.
Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait (temmuz-aralık) enflasyon kümülatifi netlik kazandı.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca belirleniyor.
Toplu sözleşme gereği memurlar, bu ay yapılacak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025’in ikinci 6 ayındaki enflasyonun, Temmuz 2025’te aldıkları zam oranını aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" alıyor. Bugün açıklanan veriler, bu farkı ve miktarını resmiyete kavuşturdu.
Zam oranı belli oldu
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu.
📌 Zamlı memur maaşları (zam oranı: yüzde 18.60)
şube müdürü (1/4)
mevcut maaş: 76.659 TL
zamlı maaş: 90.917,57 tl
memur (9/1)
mevcut maaş: 52.617 tl
zamlı maaş: 62.403,76 tl
uzman öğretmen (1/4)
mevcut maaş: 67.776 tl
zamlı maaş: 80.382,34 tl
öğretmen (1/4)
mevcut maaş: 61.146 tl
zamlı maaş: 72.519,16 tl
başkomiser (3/1)
mevcut maaş: 74.490 tl
zamlı maaş: 88.345,14 tl
polis memuru (8/1)
mevcut maaş: 68.084 tl
zamlı maaş: 80.747,62 tl
uzman doktor (1/4)
mevcut maaş: 126.119 tl
zamlı maaş: 149.577,13 tl
hemşire (5/1)
mevcut maaş: 61.759 tl
zamlı maaş: 73.246,17 tl
mühendis (1/4)
mevcut maaş: 78.200 tl
zamlı maaş: 92.745,20 tl
teknisyen (11/1)
mevcut maaş: 54.547 tl
zamlı maaş: 64.692,74 tl
profesör (1/4)
mevcut maaş: 111.348 tl
zamlı maaş: 132.058,73 tl
araştırma görevlisi (7/1)
mevcut maaş: 73.792 tl
zamlı maaş: 87.517,31 tl
vaiz (1/4)
mevcut maaş: 63.916 tl
zamlı maaş: 75.804,38 tl
avukat (1/4)
mevcut maaş: 73.515 tl
zamlı maaş: 87.188,79 tl
Taban maaşlar ne kadar oldu?
en düşük memur maaşı
mevcut: 50.503 tl
zamlı: 59.896,56 tl
en düşük emekli memur maaşı
mevcut: 22.671 tl
zamlı: 26.887,81 tl
Memur maaşıyla birlikte hangi ödemeler güncellendi?
5.390 TL olan 65 yaş aylığı memur maaşına yapılan zamla birlikte 6.393 TL oldu.
11.702 TL olan evde bakım parası yeni yılda 13.878 TL oldu.
Kronik hastalık parası 11.702 TL’den 13.878 TL’ye yükseldi.
%40-69 arası engelli maaşı 4.302 TL’den 5.103 TL’ye çıktı.
%70 ve üzeri engelli maaşı 6.454 TL’den 7.655 TL oldu.
Okul öncesi çocuk yardımı 5.558 TL’den 6.592 TL oldu.
İlk okul için çocuk yardımı 8.337 TL’den 9.888 TL’ye çıktı.
Orta okul için çocuk yardımı 8.893 TL’den 10.547 TL’ye yükseldi.
Kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL’den 63.948 TL oldu.