https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/yeni-arastirma-dunya-ve-ay-arasinda-gorunmez-bag-ortaya-cikti-1102496040.html
Yeni araştırma: Dünya ve Ay arasında görünmez bağ ortaya çıktı
Yeni araştırma: Dünya ve Ay arasında görünmez bağ ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre Dünya’nın manyetik alanı, atmosferden kopan parçacıkları milyarlarca yıl boyunca Ay’a taşımış olabilir. Bilim insanları, Ay... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T15:40+0300
2026-01-05T15:40+0300
2026-01-05T15:40+0300
yaşam
ay
dünya
gaz
yörünge
su
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102496006_0:95:1878:1151_1920x0_80_0_0_faba0d6834c2f4862544c48c5b4a724d.jpg
Ay yüzeyi ilk bakışta cansız görünse de, bilim insanlarına göre durum bundan daha karmaşık. University of Rochester araştırmacıları, Dünya atmosferine ait küçük parçacıkların çok uzun bir zaman dilimi boyunca Ay toprağına yerleşmiş olabileceğini ortaya koydu.Çalışmaya göre bu süreçte Dünya’nın manyetik alanı kilit rol oynuyor. Güneş’ten gelen parçacık akımı, atmosferin üst katmanlarından bazı gazları koparıyor ve manyetik alan bu maddelerin bir kısmını Ay yörüngesine doğru yönlendiriyor.Manyetik alan engellemedi, aksine taşıdıAraştırmanın sonuçları Nature Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı. Çalışmada, uzun süre manyetik alanın atmosfer kaçışını engellediği düşünülürken, bunun tam tersine bir taşıyıcı görevi de görebileceği gösterildi.Araştırmacılardan Prof. Eric Blackman, Ay toprağının Dünya atmosferinin geçmişine dair doğal bir arşiv olabileceğini belirterek, bu sayede gezegenimizin iklim ve evrim tarihine dair yeni bilgiler elde edilebileceğini aktardı.Dünya kaynaklı maddelerApollo görevlerinde getirilen Ay örneklerinde su, azot ve asal gazlar gibi uçucu maddelerin bulunması, bu çalışmayla birlikte yeni bir anlam kazandı. Bilim insanları, bu maddelerin bir kısmının kaynağının Dünya olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/antik-donemin-kem-gozlere-karsi-sembolu-smyrnada-kesfedilen-suleyman-dugumu-motifinin-anlami-ne-1102492375.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102496006_157:0:1826:1252_1920x0_80_0_0_ba4bd3c3bca7622fd2720061d1b9c25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ay, dünya, gaz, yörünge, su
ay, dünya, gaz, yörünge, su
Yeni araştırma: Dünya ve Ay arasında görünmez bağ ortaya çıktı
Yeni bir araştırmaya göre Dünya’nın manyetik alanı, atmosferden kopan parçacıkları milyarlarca yıl boyunca Ay’a taşımış olabilir. Bilim insanları, Ay toprağının Dünya’nın geçmişine dair izler barındırabileceğini iddia ediyor.
Ay yüzeyi ilk bakışta cansız görünse de, bilim insanlarına göre durum bundan daha karmaşık. University of Rochester araştırmacıları, Dünya atmosferine ait küçük parçacıkların çok uzun bir zaman dilimi boyunca Ay toprağına yerleşmiş olabileceğini ortaya koydu.
Çalışmaya göre bu süreçte Dünya’nın manyetik alanı kilit rol oynuyor. Güneş’ten gelen parçacık akımı, atmosferin üst katmanlarından bazı gazları koparıyor ve manyetik alan bu maddelerin bir kısmını Ay yörüngesine doğru yönlendiriyor.
Manyetik alan engellemedi, aksine taşıdı
Araştırmanın sonuçları Nature Communications Earth and Environment dergisinde yayımlandı. Çalışmada, uzun süre manyetik alanın atmosfer kaçışını engellediği düşünülürken, bunun tam tersine bir taşıyıcı görevi de görebileceği gösterildi.
Araştırmacılardan Prof. Eric Blackman, Ay toprağının Dünya atmosferinin geçmişine dair doğal bir arşiv olabileceğini belirterek, bu sayede gezegenimizin iklim ve evrim tarihine dair yeni bilgiler elde edilebileceğini aktardı.
Apollo görevlerinde getirilen Ay örneklerinde su, azot ve asal gazlar gibi uçucu maddelerin bulunması, bu çalışmayla birlikte yeni bir anlam kazandı. Bilim insanları, bu maddelerin bir kısmının kaynağının Dünya olabileceğini değerlendiriyor.