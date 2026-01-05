https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/yaris-yaparken-karsidan-karsiya-gecen-yayalara-carpti-3-kisi-yasamini-yitirdi-1102496460.html
Yarış yaparken karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Eskişehir'de başka bir araçla yarışan sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Eskişehir Odunpazarı'nda başka bir araçla yarış yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve tramvay yoluna giren araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaçan sürücü saklandığı evde yakalandı. Yarışırken yayalara çarptıM.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.Otomobilini bırakarak başka bir araçla kaçtıKazanın ardından sürücü M.D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.Kazada M.D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.
Yarışırken yayalara çarptı
M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.
Otomobilini bırakarak başka bir araçla kaçtı
Kazanın ardından sürücü M.D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.
Kazada M.D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.