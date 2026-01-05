https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/hafif-ticari-arac-bariyere-saptandi-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1102485390.html

Hafif ticari araç bariyere saptandı: İki kişi hayatını kaybetti

Hafif ticari araç bariyere saptandı: İki kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere saptandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.Direksiyon hakimiyetini kaybettiAnkara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

