https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuella-onceligimiz-abdyle-iliskileri-iyilestirmek-1102481420.html
Venezüella: Önceliğimiz, ABD’yle ilişkileri iyileştirmek
Venezüella: Önceliğimiz, ABD’yle ilişkileri iyileştirmek
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkan Vekili Rodriguez, iç işlerine müdahale etmeme ilkesi temelinde, ABD ile dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı uluslararası ilişkiler... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T07:53+0300
2026-01-05T07:53+0300
2026-01-05T07:56+0300
dünya
venezüella
delcy rodriguez
abd
donald trump
nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102481017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18725bb50cb5b3294a8f2e8450138a9a.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen bir operasyonla kaçırılmasının ardından Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından Devlet Başkan Vekilliğine getirilen Delcy Rodriguez, bakanlar konseyi toplantısının ardından Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun ardından ABD ile ilişkilerdeki mevcut duruma değindi.Rodriguez, “ABD ve Venezüella arasında, ayrıca Venezüella ile bölge ülkeleri arasında, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde, dengeli ve karşılıklı saygıya dayanan uluslararası ilişkiler kurmayı öncelik olarak görüyoruz. Bu ilkeler, dünyanın dört bir yanındaki tüm ülkelerle işbirliğimizde diplomasimizin temelini oluşturuyor” diye yazdı.Venezüella’nın barışa bağlı olduğunu, saygı ve uluslararası işbirliği ortamında yaşamaya gayret ettiğini anlatan Rodriguez, “Küresel barışın kalıcı olmasının, her bir ülkede barışın güvence altına alınmasıyla başladığına inanıyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump’a ‘barış’ çağrısında bulunan Rodriguez, “Başkan Donald Trump, halkımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalog hak ediyor... Bu, inandığım, hayatımı adadığım bir Venezeülla. Hayalim, Venezüella'nın büyük bir güç olması” dedi.Ne olmuştu?Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/trumptan-halihazirda-venezuellanin-yonetimi-bizim-elimizde-iddiasi-1102480739.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102481017_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_282777c0c21b231b2afddfb8b3c94b74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, delcy rodriguez, abd, donald trump, nicolas maduro
venezüella, delcy rodriguez, abd, donald trump, nicolas maduro
Venezüella: Önceliğimiz, ABD’yle ilişkileri iyileştirmek
07:53 05.01.2026 (güncellendi: 07:56 05.01.2026)
Venezüella Devlet Başkan Vekili Rodriguez, iç işlerine müdahale etmeme ilkesi temelinde, ABD ile dengeli ve karşılıklı saygıya dayalı uluslararası ilişkiler kurmaya öncelik verdiklerini belirtti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen bir operasyonla kaçırılmasının ardından Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından Devlet Başkan Vekilliğine getirilen Delcy Rodriguez, bakanlar konseyi toplantısının ardından Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun ardından ABD ile ilişkilerdeki mevcut duruma değindi.
Rodriguez, “ABD ve Venezüella arasında, ayrıca Venezüella ile bölge ülkeleri arasında, egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde, dengeli ve karşılıklı saygıya dayanan uluslararası ilişkiler kurmayı öncelik olarak görüyoruz. Bu ilkeler, dünyanın dört bir yanındaki tüm ülkelerle işbirliğimizde diplomasimizin temelini oluşturuyor” diye yazdı.
Venezüella’nın barışa bağlı olduğunu, saygı ve uluslararası işbirliği ortamında yaşamaya gayret ettiğini anlatan Rodriguez, “Küresel barışın kalıcı olmasının, her bir ülkede barışın güvence altına alınmasıyla başladığına inanıyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump’a ‘barış’ çağrısında bulunan Rodriguez, “Başkan Donald Trump, halkımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalog hak ediyor... Bu, inandığım, hayatımı adadığım bir Venezeülla. Hayalim, Venezüella'nın büyük bir güç olması” dedi.
Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.