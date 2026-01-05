https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/trumptan-halihazirda-venezuellanin-yonetimi-bizim-elimizde-iddiasi-1102480739.html

Trump’tan ‘halihazırda Venezüella’nın yönetimi bizim elimizde’ iddiası

Trump’tan ‘halihazırda Venezüella’nın yönetimi bizim elimizde’ iddiası

Sputnik Türkiye

Venezüella için ‘ölü ülke’ nitelendirmesinde bulunan ABD lideri, Kolombiya’yı da güç kullanmakla tehdit etti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T07:22+0300

2026-01-05T07:22+0300

2026-01-05T07:26+0300

dünya

donald trump

abd

venezüella

nicolas maduro

kolombiya

küba

petrol

operasyon

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464055_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7bfc45befb568ff09459430918f5f018.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirme operasyonunun ardından bu ülkenin yönetiminin Washington’un elinde olduğunu savundu.Trump, gazetecilerin halihazırda Venezüella’yı kimin yönettiği sorusuna, “Benden burada kimin baş kişi olduğunu sormayın, çünkü size cevap vereceğim ve cevap çok ikna edici olacak. Burada baş kişi olan biziz” dedi.Venezüella’ya "ölü ülke" diyen Trump, ABD petrol şirketlerinin bu ülkede çalışmaya can attığını ve bu ülkenin altyapısına yatırım yapacaklarını söyledi.ABD Başkanı’nın gazetecilere yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:Ne olmuştu?Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuzey-koreden-hipersonik-fuze-denemesi-1102477887.html

venezüella

kolombiya

küba

çin

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, venezüella, nicolas maduro, kolombiya, küba, petrol, operasyon, çin, grönland, avrupa birliği