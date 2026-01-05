https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/trumptan-halihazirda-venezuellanin-yonetimi-bizim-elimizde-iddiasi-1102480739.html
Trump’tan ‘halihazırda Venezüella’nın yönetimi bizim elimizde’ iddiası
Trump’tan ‘halihazırda Venezüella’nın yönetimi bizim elimizde’ iddiası
Venezüella için ‘ölü ülke’ nitelendirmesinde bulunan ABD lideri, Kolombiya’yı da güç kullanmakla tehdit etti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirme operasyonunun ardından bu ülkenin yönetiminin Washington’un elinde olduğunu savundu.Trump, gazetecilerin halihazırda Venezüella’yı kimin yönettiği sorusuna, “Benden burada kimin baş kişi olduğunu sormayın, çünkü size cevap vereceğim ve cevap çok ikna edici olacak. Burada baş kişi olan biziz” dedi.Venezüella’ya "ölü ülke" diyen Trump, ABD petrol şirketlerinin bu ülkede çalışmaya can attığını ve bu ülkenin altyapısına yatırım yapacaklarını söyledi.ABD Başkanı’nın gazetecilere yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:Ne olmuştu?Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
2026
07:22 05.01.2026 (güncellendi: 07:26 05.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirme operasyonunun ardından bu ülkenin yönetiminin Washington’un elinde olduğunu savundu.
Trump, gazetecilerin halihazırda Venezüella’yı kimin yönettiği sorusuna, “Benden burada kimin baş kişi olduğunu sormayın, çünkü size cevap vereceğim ve cevap çok ikna edici olacak. Burada baş kişi olan biziz” dedi.
Venezüella’ya "ölü ülke" diyen Trump, ABD petrol şirketlerinin bu ülkede çalışmaya can attığını ve bu ülkenin altyapısına yatırım yapacaklarını söyledi.
ABD Başkanı’nın gazetecilere yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
Maduro'yu yakalama operasyonu için ‘kaçırma’
uygun bir kelime;
Venezüella’ya yönelik operasyon "hızlı, acımasız"
ve "çok şiddetli"
idi;
Maduro "derhal"
ABD güçlerine teslim oldu;
Venezüella’da seçimler zamanı geldiğinde yapılacak;
Maduro’yu kaçırma operasyonunda yaralanan tüm ABD askerlerinin sağlık durumu iyi;
ABD'nin Venezüella'daki askeri varlığı
, gelişmelere bağlı;
ABD, Venezüella’da bir büyükelçilik açmayı düşünüyor;
Venezüella’ya yapılan saldırı, ABD'nin Çin
ile ilişkilerini etkilemeyecek;
Kolombiya
, kokain üreten ‘hasta bir adam
’ tarafından yönetiliyor, ABD bu ülkeye karşı da bir operasyon düzenleyebilir;
ABD'nin Grönland
'a ihtiyacı var;
Avrupa Birliği'nin, savunma açısından bakıldığında, ABD’nin bu adaya sahip olmasına ihtiyaç duyuyor.
Venezüella'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.