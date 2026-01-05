https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuelanin-gizli-hazinesi-nadir-toprak-elementleri-kuresel-rekabetin-merkezinde-1102500617.html

Venezuela'nın gizli hazinesi: Nadir toprak elementleri küresel rekabetin merkezinde

Venezuela’nın gizli hazinesi: Nadir toprak elementleri küresel rekabetin merkezinde

Venezuela; petrol, altın, demir, boksit ve nadir toprak elementlerinde dünyada üst sıralarda yer alıyor. ABD–Venezuela krizinin arkasında Orinoco Kuşağı ve stratejik madenler olduğu iddia ediliyor.

Uzmanlara göre Venezula-ABD krizinin merkezinde, Venezuela’nın sahip olduğu stratejik yer altı kaynakları bulunuyor. Uzun süredir ambargo altında olan ülke, dünyanın en zengin doğal kaynak havzalarından birine sahip olmasına rağmen ciddi bir ekonomik çöküş yaşıyor.Venezuela yönetimi, ABD’nin baskılarının temelinde petrolün yanı sıra altın, nadir toprak elementleri ve kritik minerallere erişim isteğinin yattığını savunuyor. Bu iddia, özellikle Orinoco Nehri’nin güneyinde yer alan ve son yıllarda stratejik bölge ilan edilen Orinoco Madencilik Kuşağı ile daha fazla gündeme geliyor.Venezuela’nın küresel maden haritasındaki yeriUluslararası kaynaklar ve El Pais’in aktardığı verilere göre Venezuela, dünyadaki en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülke konumunda bulunuyor. Bunun yanı sıra doğalgaz rezervlerinde dünya genelinde altıncı sırada yer alırken, Latin Amerika’nın en büyük altın yataklarından bazılarını barındırıyor.Ülke, demir cevheri rezervlerinde küresel ölçekte yaklaşık 12’nci sırada gösterilirken, boksitte ise dünyada 15’inci sırada bulunuyor. Venezuela aynı zamanda Güney Amerika’nın önemli elmas üreticileri arasında yer alıyor.Ancak son yıllarda dikkat çeken asıl başlık, modern teknolojiler için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri ve özel mineraller oldu. Venezuela, özellikle 'mavi altın' olarak anılan koltanın yanı sıra toryum, nikel, titanyum ve kassiterit gibi elementler açısından yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında gösteriliyor. Bu mineraller; elektrikli araçlardan cep telefonlarına, savunma sanayinden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar birçok alanda hayati öneme sahip.Orinoco Kuşağı: Zenginlik mi, Çatışma alanı mı?2016 yılında resmen ilan edilen Orinoco Madencilik Kuşağı, Venezuela topraklarının yaklaşık yüzde 12’sini kapsıyor. Hükümet, bölgede 8 bin tonun üzerinde altın bulunduğunu açıklarken, uluslararası kuruluşlar çıkarılan madenlerin büyük bölümünün kayıt dışı yollarla ülke dışına çıktığını öne sürüyor.Transparency Venezuela’ya göre, son yıllarda bölgede üretilen maden gelirlerinin yalnızca küçük bir bölümü devlet hazinesine girerken, geri kalan kısmı şirketler ve suç ağları arasında paylaşılıyor. Bu durum, Venezuela’nın 'yoksul ama zengin ülke' paradoksunu daha da derinleştiriyor.Nadir elementler küresel rekabeti kızıştırıyorNadir toprak elementleri, günümüzde ABD–Çin ticaret savaşlarının da merkezinde yer alıyor. Küresel üretim ve işleme kapasitesinin büyük bölümünü elinde bulunduran Çin’e bağımlılığı azaltmak isteyen ABD, alternatif kaynaklara yöneliyor. Bu noktada Venezuela, sahip olduğu rezervlerle potansiyel bir hedef olarak öne çıkıyor.

