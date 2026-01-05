https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuela-bm-guvenlik-konseyi-toplantisinda-zafer-kazandi-1102506979.html
Venezuela: BM Güvenlik Konseyi toplantısında zafer kazandı
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ABD saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini kabul etmesiyle Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bir zafer kazandığını söyledi.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan, şu ifadeleri kullandı:
Venezuela: BM Güvenlik Konseyi toplantısında zafer kazandı
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde uluslararası toplumun ABD saldırısını uluslararası hukuka aykırı bulmasının, Venezuela açısından açık ve meşru bir zafer olduğunu açıkladı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ABD saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini kabul etmesiyle Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bir zafer kazandığını söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan, şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha gerçek galip geldi. Venezuela açık ve meşru bir zafer elde etti: Uluslararası toplum, 3 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırının uluslararası hukuka aykırı, BM Şartı'nın, insani hukukun ve insan haklarının ihlali ve görevdeki devlet başkanının dokunulmazlığına doğrudan bir saldırı olduğunu kabul etti. Manipülasyona veya çifte standartlara yer yoktu. Hukuk Venezuela'nın yanındaydı. Venezuela egemenliğini savunmaya devam edecek"