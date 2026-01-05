https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuela-abd-saldirisini-destekleyen-herkesin-bulunup-tutuklanmasi-talimatini-verdi-1102503089.html
Venezuela, ABD saldırısını destekleyen herkesin bulunup tutuklanması talimatını verdi
Venezuela, ABD saldırısını destekleyen herkesin bulunup tutuklanması talimatını verdi
05.01.2026
ABD’nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu görevden eden saldırısının ardından Venezuela hükümeti tarafından yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kararname, polise “Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının teşvik edilmesine ya da desteklenmesine karışan herkesin derhal ülke çapında aranması ve yakalanması sürecinin başlatılması” talimatını veriyor. Kararnamenin cumartesi gününden bu yana yürürlükte olduğu, ancak tam metnin pazartesi günü kamuoyuna açıklandığı bildirildi.Ne olmuştu?Venezuela’nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.Maduro ve eşi Cillia Flores'in bugün TSİ ile 20.00'de New York'ta ön duruşmaya çıkarılması bekleniyor.
