Uzmanı açıkladı: Emekli zammı için iki farklı senaryo
Uzmanı açıkladı: Emekli zammı için iki farklı senaryo
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarında olacak. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'te yaptığı açıklamada emakli zammı için masadaki iki farklı senaryoyu açıkladı.
08:11 05.01.2026
© İHA
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Böylece, yılın ilk 6 ayı için uygulanacak zam oranı da belli olacak. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, masadaki iki senaryoyu açıkladı.
Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü bugün TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarında olacak. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'te yaptığı açıklamada emakli zammı için masadaki iki farklı senaryoyu açıkladı.

“Temmuz ile Kasım ayındaki enflasyon yüzde 11,21 olarak kesinleşti. Aralık ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon yüzde 1,08, yıl sonu ise yüzde 31,17 olarak beklenmektedir. Bu beklentiye göre emeklilere zam oranı yüzde 12.43 olur.

Anadolu Ajansı anketinde ise aralıkta enflasyonun ortalama yüzde 0,96 yıl sonunu ise yüzde 31 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Anadolu Ajansı beklentisine göre SSK ve Bağkur emeklisine verilecek olan 6 aylık enflasyon farkını yüzde 12,28 olarak hesaplayabiliriz.

Veriler birbirine çok yakın olduğundan dolayı Merkez Bankası anketini baz alırsak yüzde 12,43 üzerinden hesaplamalarımızı yaptığımız takdirde ek ödeme dahil kök aylığı 15.014 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon 10 bin emeklimiz sıfır zam riski ile karşı karşıya olacaktır. Sadece kök aylığı en düşük emekli maaşının altında olanlara bir düzenleme geleceğini düşünmekteyim.

Hükümet bu durumda olan emeklilerimize enflasyon oranı kadar maaş farkını ekstra olarak vermektedir. Bu sene de aynı maaş politikası üzerinden yasal bir düzenleme gelirse en düşük emekli aylığı 18.979 TL civarına taşınacaktır.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan enflasyon öngörülerine göre memurlara toplu sözleşme ile birlikte 6 aylık zam farkı yüzde 18.85 olarak çıkmaktadır.

Eğer AA Finans’ın enflasyon anketi tutarsa zam oranı yüzde 18.70 olacaktır. Eğer memur ve emekli maaşlarına yüzde 18.85 oranında zam olursa en düşük memur emeklisinin maaşı 31.700 TL’ye çıkacak. En düşük bekar bir memurun maaşı 55.514 TL olacak. En düşük evli bir memurun maaşı 60.022 TL seviyesine çıkacaktır.

Eğer maaşlara yüzde 18.70 oranında zam olursa en düşük memur emeklisinin maaşı ocakta 31.660 TL olur. En düşük bekar memur maaşın 55.443 TL, en düşük evli bir memurun maaşı da 59.946 TL seviyesine yükselir.”

