Uyuşturucu soruşturması: 7 kişinin mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu ve fuhuşa yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. 31.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 7 kişinin mal varlığına el konuldu.Soruşturma çerçevesinde Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ve Gökmen Kadir Şenova hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla işlem yapıldı.Yetkililer, şüphelilere ait mal varlıklarına el koyma kararının devam eden soruşturma kapsamında alındığını bildirdi.

