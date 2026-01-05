Türkiye
Kuzey Kore'den hipersonik füze denemesi
Kuzey Kore'den hipersonik füze denemesi
Kuzey Kore hipersonik füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre füzeler Japon Denizi'nde 1.000 kilometre... 05.01.2026
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) bildirdiğine göre 4 Ocak'ta Kore Halk Ordusu'nun (KPA) öncü ateş gücü birimince hipersonik füze fırlatma tatbikatları düzenlendi.Pyongyang'ın Ryokpo Bölgesi'nden fırlatılan füzeler Japon Denizi'nde 1.000 kilometre menzildeki hedefleri vurdu.Tatbikatları izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un önemli bir savunma ve teknik hedefin gerçekleştirildiğini söyledi.Kim Jong Un ülkenin nükleer caydırıcılığının güçlendirilmesini hayati bir stratejik öncelik olarak nitelendirdi.
01:57 05.01.2026 (güncellendi: 02:09 05.01.2026)
© KCNA
Kuzey Kore hipersonik füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre füzeler Japon Denizi'nde 1.000 kilometre menzildeki hedefleri vurdu.
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) bildirdiğine göre 4 Ocak'ta Kore Halk Ordusu'nun (KPA) öncü ateş gücü birimince hipersonik füze fırlatma tatbikatları düzenlendi.
Pyongyang'ın Ryokpo Bölgesi'nden fırlatılan füzeler Japon Denizi'nde 1.000 kilometre menzildeki hedefleri vurdu.
Tatbikatları izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un önemli bir savunma ve teknik hedefin gerçekleştirildiğini söyledi.
Kim Jong Un ülkenin nükleer caydırıcılığının güçlendirilmesini hayati bir stratejik öncelik olarak nitelendirdi.
