https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/trumpin-venezuellayi-biz-yonetecegiz-derken-neyi-kastettigi-netlesiyor-1102488746.html

Trump’ın ‘Venezüella’yı biz yöneteceğiz’ derken neyi kastettiği ‘netleşiyor’

Trump’ın ‘Venezüella’yı biz yöneteceğiz’ derken neyi kastettiği ‘netleşiyor’

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi Maduro’nun kaçırılmasının ardından Amerikan basınına göre ‘geçici bir hükümet kurmak için hızla harekete geçti. Nobel ödüllü Machado, kaynaklara göre ‘gözden düştü’. Seçenekler şöyle...

2026-01-05T12:42+0300

2026-01-05T12:42+0300

2026-01-05T12:42+0300

dünya

venezüella

yönetim

abd

marco rubio

maria corina machado

haberler

atlanta

caracas

abc

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464032_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_ac6f6d56b427eac7e8a86cb5725ba77b.jpg

Pazar günü Trump’ın, kaçırılma sonrası düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezüella’yı 'yöneteceğini' söylemesiyle neyi kastettiğine dair tablo Amerikan basınına göre netleşmeye başladı. Atlanta merkezli CNN’e göre ABD, ‘açık denizde konuşlanmış devasa donanmayı, ülkenin başında kim olursa olsun Trump yönetiminin istediklerini yapmasını sağlamak için bir baskı unsuru olarak’ kullanacak.ABD’nin Caracas’taki büyükelçiliğini 2019’da kapatmasından bu yana ülkede resmi bir Amerikan varlığı bulunmuyor.‘Ekonomik yaşam hattını kesilecek’ABC News’e konuşan ve Trump’ın Venezüella politikasının ‘başlıca mimarlarından biri olan’ ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin ülkeyi 'yönetmesinin' ne anlama geldiğine bir çerçeve çizdi. Trump, Rubio’nun ülkeyi 'yöneten' ekipte yer alacağını söylemişti."Bizim yönettiğimiz şey, bundan sonra bu sürecin hangi yöne gideceğidir" diyen Rubio, ABC News’e yaptığı açıklamada, "Elimizde kaldıraç var ve bu kaldıracı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.Rubio’ya göre bu kaldıraçlar arasında Caracas’ın ana ekonomik yaşam hattını kesmeyi amaçlayan petrol tankerlerine yönelik abluka ve Venezüella çevresindeki Amerikan askeri varlığının sürdürülmesi bulunuyor. Yönetimden bir kaynak da petrol yaptırımlarının şimdilik yürürlükte kalacağını söyledi.Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Tom Cotton ise CNN’e yaptığı açıklamada, "Başkan ABD’nin Venezüella’yı yöneteceğini söylediğinde, bu Venezüella’nın yeni liderlerinin taleplerimizi karşılaması gerektiği anlamına geliyor" dedi.Machado 'gözden çıkarıldı' Amerikan basınına göre yönetim, bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan 'Maria Corina Machado’yu ise gözden çıkarmış' görünüyor. Bazı danışmanlar aylardır Trump’ı Machado’nun garanti bir seçenek olmadığı ve iktidar deneyiminin bulunmadığı konusunda uyarıyordu. CNN’e konuşan bir kaynak, Trump’ın Machado konusunda hiçbir zaman tamamen ikna olmadığını, ancak başlangıçta ülkenin onun liderliğinde nasıl görünebileceğine dair görüşmeler yapıldığını söyledi.Ne olmuştu?Venezüella’nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.Maduro ve eşi Cillia Flores'in bugün TSİ ile 20.00'de New York'ta ön duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuba-abdnin-venezuellaya-saldirisinda-olen-32-askeri-icin-ulusal-yas-ilan-etti-1102483701.html

venezüella

abd

atlanta

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezüella, nasıl yönetilecek, maduro, machado, haberler, rubio, petrol, ekonomik baskı, abd askeri, venezüella haberleri, abd haberleri, maduro haberleri