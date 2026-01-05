Küba, ABD'nin Venezüella'ya saldırısında ölen 32 askeri için ulusal yas ilan etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuba-abdnin-venezuellaya-saldirisinda-olen-32-askeri-icin-ulusal-yas-ilan-etti-1102483701.html
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Venezüella'ya saldırısında ülkede görev yapan 32 Kübalı askerin de çatışmalarda öldüğünü açıklayarak 2 günlük ulusal yas ilan etti.
ABD'nin Venezüella'ya saldırısında ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin alıkonularak ABD'ye getirilmesi sırasında çıkan çatışmada ülkede görev yapan 32 Kübalı askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, bugünkü açıklamasında şunları kaydetti:
ABD'nin Venezüella'ya saldırısında ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin alıkonularak ABD'ye getirilmesi sırasında çıkan çatışmada ülkede görev yapan 32 Kübalı askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, bugünkü açıklamasında şunları kaydetti:
"Küba Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesi ve 28 Ekim 2020 tarihli 136 sayılı Küba Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başkan Yardımcısının Kanunu'nun 24. maddesi hükümleri uyarınca ABD hükümetinin kardeş Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne karşı 3 Ocak 2026 sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği suç saldırısı sırasında, Devrimci Silahlı Kuvvetler ve İçişleri Bakanlığı'nı temsilen, söz konusu ülkenin muadil organlarının talebi üzerine görev yapan 32 Kübalının çatışmalarda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiştir"
"5 Ocak 2026 sabah saat 06:00'dan 6 Ocak 2026 gece yarısına kadar iki günlük ulusal yas ilan edilsin"