Real Madrid Real Betis karşısında farklı kazandı: Gonzalo Garcia hat-trick yaptı

Real Madrid, LaLiga’nın 18. haftasında sahasında konuk ettiği Real Betis’i 5-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibe galibiyeti... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid, 20. dakikada Gonzalo Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, üst üste pozisyonlar bulmasına rağmen farkı açamadı.İlk yarının son bölümlerinde Real Betis de zaman zaman etkili olmaya çalışsa da savunmaları aşmayı başaramadı ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 50. dakikada bir kez daha Gonzalo García’nın sahneye çıkmasıyla skoru 2-0’a taşıdı. Bu golün hemen ardından baskısını iyice artıran Real Madrid, 56. dakikada Raul Asencio’nun golüyle farkı üçe çıkardı.Oyuncu değişikliklerinin ardından oyuna ağırlığını koyan Real Betis, 66. dakikada Juan Hernández’in golüyle farkı ikiye indirdi. Ancak bu gol Real Madrid’i durdurmaya yetmedi.Karşılaşmanın son bölümünde oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 82. dakikada Arda Güler’in asistinde Gonzalo García’nın golüyle skoru 4-1’e getirdi. Maçta son sözü ise 90+4. dakikada Fran García söyledi ve Real Madrid mücadeleden 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.Real Madrid’de milli yıldız Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil olurken karşılaşmayı 1 asistle tamamladı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 45’e yükseltirken, Real Betis 28 puanda kaldı.

