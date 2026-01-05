https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/sanliurfada-kalorifer-kazani-patladi-2-kisinin-durumu-agir-1102506843.html

Şanlıurfa'da kalorifer kazanı patladı: 2 kişinin durumu ağır

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir eğitim kurumunda kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı

Şanlıurfa Valiliği'nden alınan bilgiye göre Siverek ilçesinde özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Valilik yaptığı açıklamada 'hayati tehlike oluşturacak şekilde' bir yaralanmanın söz konusu olduğunu belirtti.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Patlamada yaralanan 2 kişinin kurumda görevli A.Ö. ile S.B. olduğu açıklandı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

