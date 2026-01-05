Türkiye
Şanlıurfa'da kalorifer kazanı patladı: 2 kişinin durumu ağır
Şanlıurfa'da kalorifer kazanı patladı: 2 kişinin durumu ağır
05.01.2026
Şanlıurfa Valiliği'nden alınan bilgiye göre Siverek ilçesinde özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Valilik yaptığı açıklamada 'hayati tehlike oluşturacak şekilde' bir yaralanmanın söz konusu olduğunu belirtti.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Patlamada yaralanan 2 kişinin kurumda görevli A.Ö. ile S.B. olduğu açıklandı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Şanlıurfa'da kalorifer kazanı patladı: 2 kişinin durumu ağır

23:33 05.01.2026
© Sputnik / Maria DevakhinaPetek * Kalorifer - ısınma - ısıtma
Petek * Kalorifer - ısınma - ısıtma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© Sputnik / Maria Devakhina
Abone ol
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir eğitim kurumunda kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığı bildirildi.
Şanlıurfa Valiliği'nden alınan bilgiye göre Siverek ilçesinde özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Valilik yaptığı açıklamada 'hayati tehlike oluşturacak şekilde' bir yaralanmanın söz konusu olduğunu belirtti.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Siverek ilçemizde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda bulunan kalorifer kazanının henüz belirlenemeyen bir sebeple patlaması sonucunda kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ve hizmetli S.B. hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı personel ivedi olarak hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavileri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.

Patlamada yaralanan 2 kişinin kurumda görevli A.Ö. ile S.B. olduğu açıklandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
