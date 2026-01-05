https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/hatayda-yaya-koprusu-yikildi-ekipler-harekete-gecti-1102505078.html

Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı: Ekipler harekete geçti

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsünde meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde olumsuz bir duruma... 05.01.2026

Sümerler Mahallesi mevkisinde bulunan köprünün bir bölümünün yıkılması üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de nehirde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.Yetkililer, köprünün her iki tarafını da kapatarak yayaların geçişine izin vermedi.

