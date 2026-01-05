https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukraynada-bir-yerlesimin-daha-kontrolu-rus-ordusunun-1102488621.html

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna'da bir yerleşimin daha kontrolü Rus ordusunun eline geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna'nın Sumı Bölgesi'ndeki Grabovskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin aktif çalışmalar sonucu Sumı Bölgesi’nin Grabovskoye yerleşiminin tamamında kontrol sağladığı ifade edildi.Açıklamaya göre, son 24 saat içinde toplam bin 265 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 27 zırhlı savaş aracı, 18 saha ve havan topu ile 73 adet savaş otomobili imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmeleri, askeri hava üslerinin altyapısı, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler, İHA operatörlerinin eğitim merkezleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 356 uçak tipi İHA’yı engelledi.

2026

