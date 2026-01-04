Türkiye
Okan Buruk açıkladı: Galatasaray iki isimle yollarını ayırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde takımda yaşanan ayrılıkları kamuoyuyla paylaştı. Buruk, Berkan... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
21:04 04.01.2026 (güncellendi: 21:12 04.01.2026)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde takımda yaşanan ayrılıkları kamuoyuyla paylaştı. Buruk, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenledi.
Buruk, "Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum son 3 senede bize verdiği emeklerden dolayı. Bunun yanında Yusuf Demir'le yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz" dedi.
Galatasaray, Trabzonspor'la 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
