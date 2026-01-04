https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/okan-buruk-acikladi-galatasaray-iki-isimle-yollarini-ayirdi-1102476533.html
Okan Buruk açıkladı: Galatasaray iki isimle yollarını ayırdı
Süper Kupa finali öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenledi.Buruk, "Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum son 3 senede bize verdiği emeklerden dolayı. Bunun yanında Yusuf Demir'le yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz" dedi.Galatasaray, Trabzonspor'la 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
21:04 04.01.2026 (güncellendi: 21:12 04.01.2026)
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde takımda yaşanan ayrılıkları kamuoyuyla paylaştı. Buruk, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'le yolların ayrıldığını açıkladı.
